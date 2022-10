Ple en les actuacions de la Cobla dels Sons Essencials, l’Esbart Valls del Nord i Nova Galega de Danza

La plaça de les Fontetes, a la Massana, s’ha omplert aquest dissabte per a veure el plat fort del Contradans amb l’actuació conjunta al matí de la Cobla Catalana dels Sons Essencials i l’Esbart Valls del Nord i a la tarda l’espectacle Leira no Camiño del grup dansaire gallec Nova Galega de Danza.

El grup musical català i l’esbart d’Ordino i la Massana s’han fusionat per a oferir un espectacle en el qual els dansaires ballaven al so de la música en directe de la Cobla. En el repertori, Farandola; Els vells companys; Bruc; La platja del far; Seguidilles Vingueren; Rumb; Si són flors, floriran; Pa amb oli; i Jota morellana.

A la tarda ha estat el torn de Nova Galega de Danza, el grup gallec ha fet una demostració de fusió de tradició i avantguarda amb el seu espectacle Leira no Camiño amb el qual va obtenir el premi Max al millor ballarí, Ivan Villar, i l’espectacle va ser finalista als Max 2021.

L’espectacle transporta a la dura bellesa del treball del camp amb el paper de la dona al centre de tot.

Tallers amb llista d’espera

Els tallers que ofereixen els diferents artesans presents al festival estan tots complets, alguns dels quals fins i tot amb llista d’espera. Les persones que hi han participat han après a fer-se un llapisser amb fibres vegetals -ofert per Cal Cabasset-, a construir-se el seu carrau -amb el mestratge de Xixo Luthier-, a tenyir-se un shibori de tardor -amb les directrius de Botànica-, i fer-se un test de ceràmica creativa amb Laura Privado.

Vespre de documental i diumenge de cloenda

La segona jornada del Contradans tanca aquest dissabte amb la projecció del documental Arrel, al Teatre les Fontetes i que comptarà amb la presentació per part de Jordi Fosas, el director artístic de Fira Mediterrània de Manresa, el festival referent del món de la cultura tradicional. El documental tanca la seva gira a Andorra després d’un any projectant-se pels diferents festivals.

Contradans tanca diumenge amb el taller de dansa a càrrec del director de Nova Galega de Danza, Jaime Pablo Díaz, a les 10h. a la sala de la Closeta i a les 12:45h., a les Fontetes, hi haurà l’actuació de l’Esbart Sant Romà amb el seu espectacle Traces de Folk. Els artesans i els tallers continuen al llarg de tot el dia fins a les 18h.