El BC Andorra segueix com una piconadora a la pista de l’Albacete (63-93)

Amb la victòria a la pista del Bueno Arenas Albacete, per 63 a 93, el BC Andorra seguirà una jornada més com a líder de la LEB Or. Només en el primer quart el conjunt manxec ha anat per davant en el marcador, però ja en el segon, els del Principat han posat el turbo per a arribar al descans amb un 33 a 47 en l’electrònic.

En la represa, l’Albacete semblava reaccionar posant-se a només 10 punts de distància. Però, ha estat un miratge. De nou, els andorrans s’han activat per a finalitzar el tercer quart amb un clar 51 a 69. Durant tot el matx, els de Natxo Lezkano han fet gala de la seva punteria des de la línia de tres punts i, en la zona interior, també s’han apuntat una bona estadística.

Ja en el darrer quart és quan s’ha assolit la màxima diferència, coincidint amb el final del partit (63-93). El BC Andorra no ha mostrat conformisme i, lluny de ser conservador amb el resultat, ha seguit perforant la cistella local. Ho demostren els 30 punts de distància que s’han convertit en una victòria incontestable per als andorrans.

El BC Andorra suma 3 de 3 en encontres guanyats i tots, malgrat no hi ha partit fàcil, amb unes victòries força còmodes pel que fa al marcador. D’aquesta manera, els tricolors mantenen el liderat de la categoria i presenten les seves credencials com a conjunt a batre en aquesta LEB Or. El pròxim dissabte, a les 18:30h, el conjunt del Principat s’enfrontarà al Càceres, un vell conegut de fa anys, al Poliesportiu del Govern.

Els anotadors

Albacete: Raiquan Clark (7), Gerard Blat (15), David Knudsen (8), Remu Raitanen (9), P. Palacios (0), Víctor Moreno (2), Víctor Ruíz de Carranza (10), Juanjo Santana (8), Iván Aurrecoetxea (2), Chandler Jacobs (2).

BC Andorra: Mihajlo Andric (11), Johnny Dee (14), Micah Speight (8), Rafa Luz (1), Tobias Borg (6), Nacho Llovet (2), Alexis Bartolomé (0), Thomas Schreiner (0), Felipe Dos Anjos (10), Marin Maric (20), Chris Czerapowicz (21).