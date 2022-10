L’encert li dona la victòria a l’Alabès davant d’un FC Andorra que ha merescut més (0-1)

Nova derrota del FC Andorra a l’Estadi Nacional. Després de caure fa pocs dies contra el Burgos (0-1), els del Principat han tornat a caure i, pel mateix resultat, davant l’Alabès. La primera meitat ha estat tirant a soporífera, amb una única ocasió clara de gol per part del conjunt basc. Ha estat un primer període amb poques ocasions i de no prendre riscos.

Ja a la segona part, en els primers compassos, l’Alabès ha començat a pressionar en terreny andorrà, creant alguna acció de perill. Però, quan mancaven uns 15 minuts per a la fi del matx, el FC Andorra ha posat una velocitat més i, amb aquesta, han arribat les ocasions per als locals. Hi ha hagut diverses opcions de gol, fins i tot, un pal després que el porter de l’Alabès, Civera, rebutgés un xut que anava destinat a perforar la seva porteria. Per les ocasions creades al final del partit, els del Principat es mereixien, com a mínim, l’empat.

Ara, s’arriba en aquell punt en què, a l’equip, no li poden entrar dubtes sobre les seves possibilitats. És nou a la difícil 2a A, la lliga SmartBank, i el seu inici en el campionat no és dolent tot i les dues últimes desfetes per la mínima. Això serà feina del tècnic del FC Andorra, Eder Sarabia. La realitat diu que cal mirar cap a baix amb la intenció de posar distàncies a la zona de descens. La part alta, ara com ara, no és cap prioritat. En absolut.