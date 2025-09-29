Molta gent té la creença que si es vol mantenir la línia o, fins i tot, no abandonar una dieta, poder gaudir d’una saborosa pizza seria un pecat. Doncs, aquest pensament no es pot dir que sigui del tot cert ja que hi ha opcions que la converteixen en un plat saludable per a portar-lo a taula de tant en tant. Com en moltes receptes, la clau radica en els ingredients que hi intervenen. La proposta d’aquesta setmana és una pizza de verdures. No hi renunciïs!
Ingredients (per a 2-3 persones)
Per a la massa:
- 250 g de farina de força
- 150 ml d’aigua tèbia
- 10 g de llevat fresc (o 5 g de llevat sec)
- 1 cullerada d’oli d’oliva verge extra
- 1/2 culleradeta de sal
Per al farcit:
- 100 g de salsa de tomàquet natural
- 1 carabassó petit, tallat a rodanxes fines
- 1/2 pebrot vermell, tallat a tires
- 1/2 albergínia, tallada a rodanxes fines
- 1/2 ceba morada, tallada a làmines
- 6 xampinyons frescos, laminats
- Mozzarella ratllada (quantitat al gust)
- Orenga, sal i pebre al gust
- Oli d’oliva verge extra
Preparació
1. Prepara la massa:
En un bol gran, barreja el llevat amb l’aigua tèbia fins que es dissolgui. Afegeix-hi la farina, la sal i l’oli, i barreja fins a obtenir una massa homogènia. Posa la massa sobre una superfície enfarinada i pasta durant 8-10 minuts, fins que sigui suau i elàstica. Cobreix-la amb un drap i deixa-la reposar durant 1 hora o fins que dobli el seu volum.
2. Preescalfa el forn:
Preescalfa el forn a 220 °C (amb calor a dalt i a baix).
3. Estira la massa:
Un cop la massa ha llevat, estira-la amb un corró fins a aconseguir la forma i el gruix desitjats. Col·loca-la sobre una safata de forn amb paper vegetal.
4. Afegeix els ingredients:
Unta la base amb salsa de tomàquet. Afegeix-hi la mozzarella i reparteix les verdures de manera uniforme: carabassó, albergínia, pebrot, ceba i xampinyons. Amaneix amb un rajolí d’oli d’oliva, una mica de sal, pebre i orenga.
5. Cou la pizza:
Enforna la pizza durant 15-20 minuts o fins que la massa estigui daurada i les verdures lleugerament rostides.
Consells
- Pots variar les verdures segons la temporada: carxofes, espàrrecs, tomàquets de cirerol, etc.
- Si prefereixes una versió vegana, substitueix la mozzarella per formatge vegetal o prescindeix-ne del tot.
- Afegeix un toc de ruca fresca o alfàbrega abans de servir per a aportar frescor.