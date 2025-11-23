Pirmin Estruga, 16è al segon eslàlom FIS de Levi

Aquest diumenge, 23 de novembre, part de l’equip nacional masculí ha disputat a Levi (Finlàndia) un segon eslàlom FIS dels dos previstos per al cap de setmana. Pirmin Estruga ha estat 16è. Estruga ha completat la cursa amb un crono de 1.5376, a 3.82 del guanyador, l’islandès Jon Erik Sigurdsson (1.49.94). L’esquiador andorrà feia el 24è temps a la primera mànega i el 14è a la segona.
Per la seva part, el també corredor del Principat, Àlvar Calvo, que a la primera mànega havia assolit l’11è temps amb +0.97, a la segona, però, no ha pogut acabar la mànega després que al primer parcial marquès un temps de top10. Tampoc no ha pogut completar la cursa Marc Fernández, que ha quedat fora a la primera mànega.