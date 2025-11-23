Carla Mijares, “out” a la 1a mànega quan estava en cronos d’entre les 30 millors a la Copa del Món de Gurgl

L’esquiadora del Principat, Carla Mijares, ha mostrat aquest diumenge un bon esquí, però una errada l’ha deixat fora de cursa quan estava marcant temps per a estar dins de les 30 primeres de la primera mànega de la Copa del Món de Gurgl (Àustria), la segona prova de la temporada. L’andorrana sortia amb decisió i tot una primera errada a la part alta mostrava un esquí sòlid que li permetia situar-se en temps per a entrar entre les 30 primeres, tot i el dorsal 49 amb què sortia.
En el primer parcial marcava el 34è temps i +0.40 i estava en la lluita amb un bon esquí, però l’errada li feia perdre una mica el ritme per a situar-la amb el 43è temps i +1.68 al segon. En aquest punt recuperava el ritme i aconseguia entrar entre les 30 amb el 26è registre i a +2.44, però després agafava un bony que la desequilibrava i no podia recuperar la línia, per a quedar fora de cursa.
La pròxima cita de la Copa del Món d’eslàlom serà a Copper Mountain (Estats Uniits), el pròxim diumenge, 30 de novembre, amb la primera mànega a les 18:00h i la segona a les 21:00h, en horari andorrà.
Carla Mijares, esquiadora: “Estem bastant contenta de com l’afronto, de l’actitud amb què arribo a la sortida. És una llàstima no haver pogut arribar a baix. Al final em falta polir detalls, la intenció amb què he d’esquiar, però estic contenta, em veig al joc i he de seguir treballant”.
Josh Alayrach, entrenador: “Avui ha estat una pena, la veritat. Estem molt contents de l’esquí que estem produint a totes les Copes del Món. Com ja hem dit diverses vegades, venim d’una feina de l’any anterior molt, molt positiva. Cada cop afrontem millor les curses, cada cop les afrontem amb més garra. Encara ens falta una miqueta d’experiència en petits detalls, però a Levi va estar molt a prop, vam construir, vam créixer i vam creuar meta i avui li ha faltat molt poc per invertir. A l’últim parcial anava la 25, és veritat que el cansament li ha fet que no dominés del tot el ritme i s’ha sortit, però estem molt motivats per a encarar les pròximes Copes del Món amb moltes ganes. Seguirem, no ens rendirem, i estem segurs que ho aconseguirem”.