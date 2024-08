Pedro Sánchez gaudeix del Campionat del Món de BTT a Andorra

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez (RTVA)

Pedro Sánchez, el president del Govern espanyol, ha gaudit del Mundial de BTT a Pal Arinsal, en una visita privada que respon a una invitació d’una marca espanyola de bicicletes de muntanya. Sánchez és un apassionat d’aquest esport, que també practica i, tot i que no és al Principat de visita oficial, l’han rebut diverses autoritats andorranes a la zona VIP de l’esdeveniment.

En declaracions per a RTVA, ha expressat la seva satisfacció per l’estada al país: “Nosaltres ens quedarem el cap de setmana, anem a veure el campionat sobretot de descens i vull felicitar les autoritats d’Andorra perquè la logística i com està muntat, és molt bo. Tot és en visita privada i per a gaudir”.