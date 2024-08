La colla ‘l’Enèrgica’ de Terrassa guanya el 29è Concurs de colles sardanistes en categoria veterans

Encamp respira un ambient sardanista durant aquest cap de setmana (Comú d’Encamp)

La plaça dels Arínsols d’Encamp ha acollit aquesta tarda de dissabte el 29è Concurs de colles sardanistes, que ha comptat amb prop d’una vuitantena de participants i més d’un centenar de persones al públic, esdevenint el tret de sortida d’un cap de setmana replet de dansa, música i tradició. En el concurs han ballat un total de vuit colles provinents de Catalunya.

Les colles són la Lira Vendrellenca, del Vendrell; Continuïtat, l’Enèrgica, Amunt i Crits i Petits Amunt i Crits, totes quatre de Terrassa; Fonts de Valldans, de Ponts; Noves Branques, de Vilanova de Bellpuig; i finalment el Grup Sardanista Balàfia, de Lleida. Els participants han ballat tres sardanes interpretades per ‘La Flama de Farners’, amb una primera de lluïment (Per sempre de Marc Timón), la sardana revessa (segona sardana de lluïment amb Pètals d’una flor de juny d’Anna Abad) i la sardana de Germanor (Plaça, la de l’església de Jaume Burjachs).

Pel que fa a les classificacions, en categoria infantil la victòria ha estat per a la colla Petits Amunt i Crits, de Terrassa, mentre que en categoria juvenil els guanyadors han estat els dansaires de la colla Noves Branques, de Vilanova de Bellpuig. En categoria gran, el primer premi ha estat per a la colla Amunt i Crits, de Terrassa. Finalment, en categoria de colles veteranes, la qual ha comptat amb el nombre més gran d’inscrits, la quarta posició ha estat per a la colla Grup Sardanista Balàfia, de Lleida; la tercera posició ha estat per a la colla Continuïtat, de Terrassa; en segon lloc, la colla Fonts de Valldans, de Ponts; i en primera posició, i guanyadors, la colla ‘L’Enèrgica’, de Terrassa.

L’entrega de premis ha anat a càrrec dels consellers comunals Joan Sans, Sabrina Grégoire i Andreu Riba, la presidenta de la Federació Unió de Colles Sardanistes de Catalunya, Núria Escudé, i el president de l’Agrupació de Colles Sardanistes de les Terres Lleidatanes, Albert Masagué.

Sans ha destacat que “per a Encamp és un honor i un orgull acollir aquest Aplec, ja que es tracta d’un esdeveniment molt important. Som l’única parròquia d’aquest país catalogada com a ciutat pubilla de la sardana, des de l’any 1995, complint l’any que ve 30 anys d’aquest reconeixement”. Sans ha afegit que “desitgem que gaudiu moltíssim del nostre paratge, del nostre poble i d’aquest aplec que hem organitzat. Enhorabona a tots els dansaires, a totes les colles, familiars i acompanyants per tot l’esforç i dansa que heu exhibit aquesta tarda”.





Els actes continuen aquesta nit i demà diumenge

Els actes sardanistes continuaran aquesta nit a la plaça dels Arínsols amb l’audició de sardanes, amb un total de nou, també amb la cobla ‘La Flama de Farners’.

Ja durant la jornada de demà diumenge es donarà el tret de sortida a l’Aplec de la sardana a partir de les 11 h, a la plaça del Arínsols. El programa sardanista constarà de 12 sardanes en la ballada de matí, amb les cobles ‘La Flama de Farners’ i ‘Jovenívola de Sabadell’, i a les 13 h, amb les mateixes cobles.

Durant la ballada de tarda, al voltant de les 17.30 h, tindrà lloc el reconeixement a títol pòstum que se li retrà a Rosa Carreras Pont, la qual va ser una persona molt vinculada al món sardanista, va formar part de la junta que va impulsar la primera agrupació sardanista d’Encamp, La Grandalla, esdevenint una figura clau en la divulgació i l’aprenentatge d’aquesta dansa entre diverses generacions.

L’esdeveniment s’impulsa des del Comú d’Encamp, en col·laboració amb les entitats i federacions de colles sardanistes de Catalunya.





Es pot consultar el programa complet aquí.