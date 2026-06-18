Participació del 6% a les eleccions al consell d’administració de la CASS. El resultat dels comicis

Durant la jornada d’aquest dimecres, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) celebrava les eleccions per a escollir els representants al seu Consell d’Administració. Un cop més, la participació en els comicis ha estat baixa. El nombre de persones electores que ha exercit el seu dret a vot ha estat de 5.386. Això representa un 6 % del total del cens electoral (89.325). No obstant, s’ha de remarcar que aquesta participació és molt més elevada que en les anteriors eleccions, ja que al 2022, el nombre de persones electores que van exercir el seu vot va ser de 2.217. Això va representar, llavors, un 2,92 % del total del cens electoral (76.007).
Això és el que va donar de si la jornada en números:
Persones pensionistes:
Han votat 1.591 persones electores que representen un 7,74% del total del cens electoral del col·legi de les persones pensionistes.
Persones empresàries i persones que realitzen una activitat per compte propi:
Han votat 1.701 persones electores que representen un 7,83% del total del cens electoral del col·legi de les persones empresàries i persones que realitzen una activitat per compte propi.
Persones assalariades i assimilades:
Han votat 2.094 persones electores que representen un 4,45% del total del cens electoral del col·legi de les persones assalariades i assimilades.
Resultats:
Les persones representants escollides a les eleccions al Consell d’Administració de la CASS 2026 són:
- Pere Canturri Campos, representant del col·legi de les persones pensionistes.
- Daniel Armengol Bosch, representant del col·legi de les persones empresàries i persones que realitzen una activitat per compte propi.
- Salustià Chato Cipres i Montserrat Martínez Vecina, representants del col·legi de les persones assalariades i assimilades.
A https://www.cass.ad/eleccions-al-consell-dadministracio-de-la-cass-2026, es trobarà tota la informació referent a les eleccions 2026, les dades participatives i els resultats.
Balanç de les eleccions de la Confederació Empresarial d’Andorra (CEA)
Un cop sabut que Daniel Armengol Bosch havia estat escollit com a representant de les persones empresàries i que realitzen una activitat per compte propi, la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) ha emès un comunicat de valoració:
«La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) celebra la victòria de la candidatura encapçalada per Daniel Armengol Bosch, amb Francesc Pallàs Viladomat com a suplent, a les eleccions celebrades ahir per a escollir el representant dels empresaris i treballadors per compte propi al Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).
La candidatura impulsada per la CEA ha obtingut la confiança majoritària dels electors, que han avalat una proposta basada en l’experiència empresarial, el coneixement del teixit econòmic del país i el compromís amb una Seguretat Social sostenible i adaptada als reptes presents i futurs.
Daniel Armengol ha volgut agrair el suport rebut i ha reafirmat el seu compromís de representar el conjunt dels empresaris i treballadors per compte propi, escoltant les seves inquietuds i defensant els seus interessos dins del Consell d’Administració de la CASS.
Armengol també ha volgut felicitar les altres candidatures, especialment l’encapçalada per Àlex Lligé amb qui “hem pogut constatar els molts punts d’entesa durant la campanya”. També ha valorat positivament l’increment de la participació respecte a anteriors processos electorals, tot lamentant que aquesta continuï sent reduïda. En aquest sentit, ha considerat necessari estudiar fórmules que facilitin l’exercici del dret a vot en futures convocatòries, com ara la implantació del vot electrònic.
La candidatura Armengol-Pallàs ha estat, a més, la més votada dels tres col·legis electorals, amb un total de 1.038 vots (un 61% dels sufragis), per davant de les altres candidatures escollides en el procés. Igualment, el col·legi dels empresaris ha registrat la participació més elevada, amb un 7,83% del cens.
Per la seva banda, la CEA considera que aquest resultat reforça la necessitat de continuar treballant per a garantir la viabilitat del model de protecció social del país, promovent solucions equilibrades que tinguin en compte la realitat dels professionals, empresaris i autònoms.
La Confederació Empresarial Andorrana vol expressar el seu agraïment a totes les persones que han participat en el procés electoral i reitera la seva voluntat de continuar contribuint activament al debat i a la construcció de consensos sobre el futur de la Seguretat Social andorrana».