S’adjudiquen les subvencions per a programes i projectes de l’àmbit social a entitats sense finalitat de lucre per al 2026

El Consell de Ministres ha aprovat l’atorgament de les subvencions per a programes i projectes de l’àmbit social a entitats sense finalitat de lucre corresponents a l’exercici 2026 per un import total de 81.435,34 euros. L’objectiu d’aquestes subvencions és fomentar el desenvolupament de projectes i programes de promoció social per part de les entitats o associacions, per tal d’aconseguir una societat més justa, democràtica i responsable.
Els ajuts han estat repartits entre nou projectes de les nou entitats següents: Associació per la defensa del jovent en risc (ADJRA); Associació de l’Espectre de l’Autisme d’Andorra (AUTEA); COOPERAND amb Llatinoamèrica; Creu Roja Andorrana; Futbol Club Andorra; Associació Marc GG; Projecte Vida; Associació TRANA-EM; i La Xarranca – Associació Creadors.
A l’Associació per la defensa del jovent en risc (ADJRA) se li han atorgat 4.593,75 euros per al programa de convivència i prevenció de l’assetjament escolar. Mentre que a AUTEA se li han adjudicat 22.775,70 euros pel projecte ‘Reconnecta’, un servei dirigit a les persones adultes amb diagnòstic TEA que presenten una situació personal complexa d’aïllament social, comorbiditats psiquiàtriques i alteracions de la capacitat adaptativa.
COOPERAND amb Llatinoamèrica ha rebut 4.260 euros pel projecte ‘Juventia 26’, un congrés dirigit a la joventut andorrana per implicar-la en el desenvolupament d’un model de societat que defensi la convivència participativa i inclusiva en tots els seus àmbits.
Per la seva banda, a la Creu Roja Andorrana se li han atorgat 3.745,31 euros per a continuar desenvolupant el projecte d’activitats socioculturals destinades als usuaris del servei de Teleassistència d’aquesta entitat.
En l’àmbit esportiu, el Futbol Club Andorra ha rebut 22.500 euros per desenvolupar el projecte ‘Secció Genuine’, que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, afavorint la inclusió en l’activitat esportiva del futbol.
Mentre que a l’Associació Marc GG se li han adjudicat 6.256,81 euros per a dur a terme el projecte d’ajuda davant la pèrdua d’un ésser estimat, que té com a objectiu fer que el camí del dol de cada persona del país que ho necessiti, sigui menys dolorós.
A Projecte Vida se li han atorgat 6.723,15 euros. Aquest import anirà destinat al programa Servei comunitari d’acompanyament en addiccions i Intervenció penitenciària 2026, adreçat a persones amb problemes addicció i el seu entorn i que té com a objectiu la desestigmatització de la problemàtica i l’acompanyament en la recuperació, oferint un entorn segur i lliure de judicis on intercanviar experiències i eines.
L’associació TRANA-EM ha rebut 2.690,62 euros per al projecte de Taller ioga adaptat i música meditativa, dirigit a les persones amb Esclerosi Múltiple amb l’objectiu d’introduir la relaxació del cos per a afavorir la ment en la difícil disjuntiva de l’acceptació i continuació de la malaltia.
Finalment, a l’associació de creadors La Xarranca se li han adjudicat 7.890 euros per al projecte Crear amb sentit, un programa social i artístic que utilitza la creació manual, l’expressió creativa i la consciència emocional com a eines d’inclusió social, benestar comunitari i autonomia personal.