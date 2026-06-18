1a Trobada de Clubs de Lectura de Cerdanya, dissabte vinent

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Cartell de la 1a Trobada de Clubs de Lectura de Cerdanya (Biblioteca Comtat de Cerdanya)
Cartell de la 1a Trobada de Clubs de Lectura de Cerdanya (Biblioteca Comtat de Cerdanya)

El proper dissabte, 20 de juny, a les 5 de la tarda, a l’Auditori de Bolvir tindrà lloc la “1a Trobada de Clubs de Lectura de Cerdanya” amb una conferència de l’escriptor pirinenc, Albert Villaró, com a acte central. La trobada comptarà amb la presència dels membres dels vuit clubs de lectura que actualment té la comarca i que sumen més de cent vint persones. La Biblioteca de Bellver de Cerdanya, la Biblioteca Eduard Fornés de Bolvir i la Biblioteca Comtat de Cerdanya de Puigcerdà ofereixen clubs de lectura, però també n’existeixen a All, Llívia i Urús, i encara s’hi pot afegir el del Casal Comarcal de la Gent Gran i el del Club Excursionista de Cerdanya especialitzat en literatura de muntanya.

L’objectiu de la trobada és doble: donar a conèixer tots els clubs de la Cerdanya i així oferir als seus membres un espai de diàleg i intercanvi d’impressions i compartir i aprofundir en l’experiència lectora amb la conferència “Les misèries del procés creatiu” d’Albert Villaró.

La trobada ha estat organitzada per les biblioteques de Bellver, Eduard Fornés de Bolvir i Comtat de Cerdanya de Puigcerdà. Compta amb el suport de l’Ajuntament de Bolvir i la col·laboració del Consell Comarcal de la Cerdanya.

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