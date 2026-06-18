1a Trobada de Clubs de Lectura de Cerdanya, dissabte vinent

El proper dissabte, 20 de juny, a les 5 de la tarda, a l’Auditori de Bolvir tindrà lloc la “1a Trobada de Clubs de Lectura de Cerdanya” amb una conferència de l’escriptor pirinenc, Albert Villaró, com a acte central. La trobada comptarà amb la presència dels membres dels vuit clubs de lectura que actualment té la comarca i que sumen més de cent vint persones. La Biblioteca de Bellver de Cerdanya, la Biblioteca Eduard Fornés de Bolvir i la Biblioteca Comtat de Cerdanya de Puigcerdà ofereixen clubs de lectura, però també n’existeixen a All, Llívia i Urús, i encara s’hi pot afegir el del Casal Comarcal de la Gent Gran i el del Club Excursionista de Cerdanya especialitzat en literatura de muntanya.
L’objectiu de la trobada és doble: donar a conèixer tots els clubs de la Cerdanya i així oferir als seus membres un espai de diàleg i intercanvi d’impressions i compartir i aprofundir en l’experiència lectora amb la conferència “Les misèries del procés creatiu” d’Albert Villaró.
La trobada ha estat organitzada per les biblioteques de Bellver, Eduard Fornés de Bolvir i Comtat de Cerdanya de Puigcerdà. Compta amb el suport de l’Ajuntament de Bolvir i la col·laboració del Consell Comarcal de la Cerdanya.