Participació andorrana al Campionat d’Europa d’hoquei patins

El municipi de Paredes (Portugal) tornarà a acollir el Campionat d’Europa d’Hoquei sobre Patins, tant en categoria masculina com femenina, entre l’1 i el 13 de setembre. Aquesta serà la tercera vegada que el municipi acull la competició de seleccions nacionals més prestigiosa d’Europa, en un esdeveniment organitzat per World Skate Europe – Rink Hockey, que reunirà els 16 millors equips del continent. El torneig comptarà amb la participació del Principat d’Andorra en la categoria masculina.
Després de les edicions de 2012 i el 2021, Paredes torna a vestir-se de gala per a donar la benvinguda a l’elit de l’hoquei patins. Els partits es disputaran al Pavilhão Rota dos Móveis, a Lordelo, que tornarà a acollir la competició masculina després d’albergar l’edició de 2012. El recinte, amb una capacitat d’uns 2.000 espectadors, està totalment preparat per a oferir una experiència excepcional als atletes, al cos tècnic i als aficionats.
El Campionat d’Europa masculí comença l’1 de setembre (i s’allarga fins al dia 6), amb quatre partits de la fase de grups. El punt culminant de la primera ronda és l’enfrontament entre Portugal i Itàlia, previst per a les 21:45 h, una recreació d’enfrontaments històrics entre dues de les potències d’aquest esport.
La jornada inaugural també inclourà els següents partits:
• 14:00 – Alemanya vs Andorra
• 16:30 – Suïssa vs Àustria
• 19:00 – Espanya vs França
• 21:45 – Portugal vs Itàlia
Serà un moment especial per als aficionats portuguesos, que tindran l’oportunitat d’animar la nació amfitriona en un estadi que s’espera que estigui ple a vessar.
El Campionat d’Europa d’hoquei sobre patins femení tindrà lloc més tard, del 8 al 13 de setembre. L’esdeveniment reunirà vuit seleccions nacionals, que competiran pel títol continental en un torneig d’alt nivell tècnic i esportiu.
Els equips participants es divideixen en dos grups, segons la classificació final de l’edició anterior de la competició.
Els partits es retransmetran per DAZN, WSE TV i RTP (pels partits amb Portugal).
Andorra, present a Paredes
FASE DE GRUPS
Group A: Spain, Portugal, Italy, France
Group B: Switzerland, Germany, Andorra, Austria
ELS JUGADORS SELECCIONATS
Gerard Miquel – INNOAESTHETICS HC SANT JUST
Bernat Picanyol – MARTINELIA MANLLEU
Nil Dilme – SANT CUGAT
Pau Palacin – ANDORRA HOQUEI CLUB
Javier Patau – ANDORRA HOQUEI CLUB
Jorge Rey – ANDORRA HOQUEI CLUB
Joel Tomé – ANDORRA HOQUEI CLUB
Nil Castellví – ANDORRA HOQUEI CLUB
Porters
Pau Beal – SANT CELONI
Carlos De Saousa – ANDORRA HOQUEI CLUB
Seleccionador
Borja López
L’expedició andorrana viatja aquest mateix dissabte cap a terres portugueses per a iniciar la seva participació al campionat el proper dilluns, dia 1 de setembre.