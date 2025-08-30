Els geganters i grallers de la Seu celebren el 20è aniversari dels gegants Ot i Urgell

Un any més, la Festa Major de la Seu d’Urgell viurà un dels seus moments més especials aquest mateix dissabte, 30 d’agost, a la tarda, quan se celebra la Trobada Gegantera de la ciutat, que enguany arriba a 33a edició. La celebració, organitzada per la Colla de Geganters i Grallers de la Seu, comptarà enguany amb uns 300 participants d’una dotzena de colles, vingudes d’arreu dels Països Catalans i que en alguns casos es queden a la ciutat al llarg de tot el cap de setmana, per a gaudir plenament de la celebració.
En aquest sentit, la novetat destacada d’enguany és la presència per primera vegada de les colles de Ribesaltes i de Miralsot, arribades respectivament des de les comarques del Rosselló, a la Catalunya del Nord, i del Baix Cinca, a la Franja de Ponent. També hi haurà dues colles de la comarca, les d’Oliana i Organyà.
Les altres associacions participants, fruit dels intercanvis que duen a terme els Geganters de la Seu, són les de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), Rubí (Vallès Occidental), Sant Josep-l’Hospitalet (Barcelonès), el Masnou (Maresme), Almacelles (Segrià), el Serrallo de Tarragona (Tarragonès) i la colla del Bisbalet d’Igualada (Anoia).
En aquesta edició, els grans protagonistes seran l’Ot i la Urgell, atès que enguany els gegants nous de la Seu celebren el seu 20è aniversari. Les dues figures es van estrenar l’agost de 2005. Per això, enguany se’ls fa un reconeixement especial i protagonitzen el cartell anunciador d’aquesta XXXIII Trobada.
Inici una hora abans que altres anys
L’altra novetat que cal tenir en compte és que hi ha hagut canvis en els horaris, atès que tot el programa es durà a terme una hora abans que en anteriors edicions. Així, la plantada de gegants a la plaça d’Europa ja començarà a mitja tarda (16.00 h), mentre que la cercavila pel centre de la ciutat serà a partir de les 5 de la tarda. L’arribada a la plaça dels Oms és prevista a quarts de 7 de la tarda, quan es farà la presentació de totes les colles participants, en un acte conduït per Ivan Caro i per membres joves dels Geganters i Grallers de la Seu.
Tot seguit (19.30 h) hi haurà els balls del seguici festiu, amb els gegants nous i vells i, com a novetat, amb la incorporació de la Mulassa, acompanyats de la música del grup Tres Quartans Bramascacs. Al vespre es farà un sopar de germanor per a tots els participants. La trobada compta amb el suport de la Fundació Sant Hospital, la Cooperativa Cadí, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Floristeria Balbina i Foto Estudi La Seu.