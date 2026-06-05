Organitzen a la Seu un Recapte d’Aliments de primavera

El Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell, Creu Roja Alt Urgell i l’ONG La Seu Solidària organitzen un Recapte d’Aliments de Primavera. L’activitat es fa al llarg d’aquest divendres i dissabte i, segons han explicat, té per objectiu «garantir l’accés a aliments a persones en situació de vulnerabilitat», tal com solen fer amb el Gran Recapte que se sol organitzar a la tardor al conjunt de Catalunya.
A l’acció hi col·laboraran diversos supermercats de la ciutat, si bé en el cas de l’establiment PlusFresc inclourà la presència de voluntaris. Les entitats han informat que la recollida es farà aquest divendres 5 de juny, a la tarda (16-20 h), i dissabte al matí (10-14 h). Per això, han fet una crida per a incorporar voluntariat de cara al bon desenvolupament d’aquestes dues jornades.
Les persones que tinguin disponibilitat per a col·laborar-hi es poden posar en contacte amb l’organització al correu laseusolidaria@gmail.com o bé a través de les altres entitats impulsores.