Esquí de fons: Proves físiques per a Gina del Rio

L’esquiadora de fons, Gina del Rio, s’ha sotmès aquest dijous a una primera jornada de proves físiques en cinta de rollerski. La idea és determinar en quina situació es troba per a adaptar els pròxims entrenaments de pretemporada. Per la seva part, Irineu Esteve continua amb el seu procés de recuperació. En les dues sessions de proves -avui dijous i demà divendres- estan presents tant Xabier del Val, director de la secció de fons de la FAE, com el fisiòleg Álvaro Rancé.
Aquestes proves per a la Gina es fan previ a l’estada de deu dies d’esquí que farà a Tignes (França) a partir del pròxim dimecres, 10 de juny. Després d’aquests deu dies tornarà a casa per a fer, després, durant les tres primeres setmanes de juliol, una estada de roller a Font Romeu.