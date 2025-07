Ona Perelegre i Nil Checa debuten al Mundial júnior de Foix

Adrià Martín, Ona Perelegre i Nil Checa (FACC)

Els palistes del Principat, Ona Perelegre i Nil Checa han debutat aquest dimarts al Mundial júnior de piragüisme en aigües braves que s’està disputant a Foix (França). En la primera jornada s’ha acabat disputant la modalitat de caiac després d’un canvi en els horaris per part de l’organització.

La primera en estrenar-se era Ona Perelegre que ha estat 52a amb un temps de 189.57, després que hagi hagut de remuntar diverses portes. Per la seva banda, Nil Checa ha estat 62è amb un temps de 148.01, que s’explica per haver-se saltat la porta número 13, si bé fins aquell tram l’andorrà anava amb un temps per a accedir a les semifinals.

“Molt contents que hagin pogut debutar en un Campionat del Món; el nivell avui en caiac era molt alt i ha estat una prova dura”, ha destacat Adrià Martín, tècnic de la Federació Andorrana de Canoa-Caiac (FACC). “Esperem que demà -dimecres-, a la prova de canoa, la cosa vagi millor i que puguin fer unes bones baixades”, ha conclòs el tècnic.

Aquest dimecres, Ona Perelegre durà a terme la seva baixada a partir de les 11.04h, mentre que Nil Checa farà el seu descens en canoa a partir de les 11.53h.