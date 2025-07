FC Andorra i Federació haurien d’arribar a un acord pel camp aquesta setmana

El camp de futbol de la Federació a Encamp (AndorraDifusió)

Treball contra el rellotge a les oficines de l’FC Andorra per a definir on jugarà l’equip la temporada vinent en el retorn a la lliga Hypermotion (Segona Divisió). Fonts properes a la negociació apunten que aquest dijous acaba el termini de LaLiga per a saber quina instal·lació acollirà els d’Ibai Gómez.

Segons publica el mitjà AndorraDifusió, l’opció és l’estadi de la Federació, a Encamp, i l’ens federatiu ja va traslladar una proposta de lloguer al club propietat de Gerard Piqué per valor de 100.000 euros mensuals. Aquesta xifra serà inamovible, malgrat que l’Executiu i el club volien rebaixar-la.



En cas de confirmar-se s’haurien de fer algunes actuacions extra com ara la instal·lació de deu càmeres per al fora de joc semiautomàtic, tot i que això ho pagaria LaLiga. Aquests treballs no s’engegaran fins que l’acord estigui signat i això ha de ser aquesta mateixa setmana. De fet, aquest mateix dimarts hi havia una reunió entre les parts per a acabar de tancar-ho tot i començar a treballar. La Federació assumiria els costos de manteniment com ara la gespa i il·luminació i l’Andorra es faria càrrec d’altres despeses, com la seguretat, el càtering i les ambulàncies.