Olm fa el millor resultat dels andorrans a l’Sprint de Boí Taúll

La prova, de gran duresa, s’ha dut a terme a Boí Taüll (FAM)

Els esquiadors de muntanya de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), Marc Casanovas, Oriol Olm i Lea Ancion han disputat aquest dissabte, al matí, la prova Sprint de la quarta Copa del Món d’esquí de muntanya que s’està portant a terme a Boí Taüll. Oriol Olm s’ha quedat en els quarts de final. Tant Marc Casanovas com Lea Anción no han pogut passar les classificatòries al quedar 59 i 31, respectivament.

Un total de 85 esquiadors en la categoria masculina i 58 en la femenina, lluitaven contra el crono. Es classificaven per a quarts de final els 30 millors temps. Només Oriol Olm amb un temps de 03:00:19 aconseguia la 24a posició i, per tant, passar ronda. Per la seva part, Marc Casanovas aturava el crono en un 3:15:35 acabant en 59a posició. En la categoria femenina, Lea Anción aturava el crono en un 3:56:07 ocupant la 31a posició.

Oriol Olm ha sortit a la segona sèrie de quarts de final, on els dos primers tenien la plaça per a “semis”. El de la FAM ha quedat cinquè de la seva sèrie amb un temps de 2:59.9 que ha guanyat el suís Jon Kistler amb un temps de 2:52.8.

Els guanyador de la prova en categoria masculina ha estat l’espanyol Oriol Cardona i en femenina la francesa Emily Harrop.





Classificació masculina:

1.- Oriol Cardona. ESP. 02:44:7

2.- Robin Bussard. SUI. 02:48.4

3.- Arno Lietha. SUI. 02:53.3

24.- Oriol Olm. AND. 03:00:19 (classificatòria); 02:59.9 (en els quarts de final)

59.- Marc Casanovas. AND. 03:15.35





Classificació femenina:

1. Emily Harrop. FRA. 03:30.4

2. Lena Bonnel. FRA. 03:32.1

3. Ana Alonso. ESP. 03:36.0

31. Lea Ancion. AND. 3:56.07 (classificatòria)