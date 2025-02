Junts reclama “mantenir l’equitat sanitària al Pirineu que s’ha perdut amb el canvi d’ubicacions d’helicòpters medicalitzats”

Junts per Alt Pirineu i Aran ha celebrat una jornada de treball a Escaló. Foto: Cedida

La vegueria de l’Alt Pirineu i Aran de Junts per Catalunya ha celebrat avui dissabte una jornada de treball a Escaló, al Pallars Sobirà, amb una quarantena de participants encapçalats pel president de la vegueria, Ricard Pérez, i la presència de Jordi Turull i els diputats Isidre Gavin i Jordi Fàbrega. Una jornada on s’han compartit els reptes de present i futur del Pirineu i la feina feta als ajuntaments, consells comarcals i les diferents cambres per a millorar serveis i oportunitats al Pirineu.

Tal i com manifesta el president de la vegueria, Ricard Pérez: “els eixos de la jornada han estat qüestions com l’habitatge, sanitat, oportunitats econòmiques i pels joves i la llei de muntanya, problemàtiques que ens preocupen molt i centren la nostra acció política“.

En relació a la sanitat, Junts per Catalunya ha denunciat el canvi d’ubicacions dels helicòpters medicalitzats, amb la retirada dels helicòpters de Tremp i Móra d’Ebre per una nova ubicació a Lleida.

Com manifesta el diputat Jordi Fàbrega: “És evident que no pots fer el mateix amb 3 helicòpters que amb 4, però aquesta decisió manté l’arribada de l’helicòpter medicalitzat en 15 o 20 minuts a Barcelona, zona metropolitana, Lleida i Girona, però l’augmenta a 30 o 40 minuts al Pirineu i Terres de l’Ebre. Sempre ens toca als mateixos“.

“El govern de Salvador Illa és el govern de l’àrea metropolitana, no el govern de tothom. Amb la decisió del PSC d’eliminar un helicòpter medicalitzat, han decidit que les vides dels ciutadans dels Pirineus i les Terres de l’Ebre valguin la meitat que la resta de catalans”, ha reblat Fàbrega.

El Secretari General de Junts, Jordi Turull, ha agraït la participació i la feina diària dels militants i simpatitzants del Pirineu, especialment en aquests moments que “el govern català no lidera ni defensa l’equitat territorial”. “Junts és el partit de tots els racons del país, però ara encara tenim més responsabilitat, quan el govern només governa per una part de Catalunya“.