Oliana i Rialb segueixen mancats d’aigua

La cua del pantà d’Oliana, a Coll de Nargó, en una imatge d’arxiu (RàdioSeu)

L’embassament d’Oliana ha començat el 2024 amb unes reserves de 45,7 hectòmetres cúbics; és a dir, un 54,2% de la seva capacitat total, que és de 84,3, segons les dades que actualitza diàriament la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE). Tot i ser un volum inferior al d’ara fa una setmana (-2,7), quan va arribar a 48,4, ara disposa de 10 Hm3 més que els que hi havia ara fa just un any, quan estava a només 34,8.

Aigües avall, la presa de Rialb disposa ara mateix de 98,8 Hm3. Tot i ser un volum força superior al d’Oliana, és encara molt baix per la seva capacitat total, de 403,6 Hm3, i per això, el seu percentatge de reserva encara no arriba ni a una quarta part (24,5%). Malgrat això, la seva evolució recent ha estat positiva, tant respecte de la setmana passada (+7,1 Hm3) com respecte d’ara fa un any (+61,1). El gener de 2023, el macroembassament situat entre l’Alt Urgell i la Noguera amb prou feines guardava 37,7 Hm2; és a dir, només un 9,3% de la capacitat, uns 15 punts menys de la seva capacitat actual.

Amb tot plegat, entre Oliana i Rialb ara sumen prop de 145 Hm3, que equival a gairebé el 30% de la seva capacitat conjunta, que ascendeix a uns 488 Hm3. Una situació lleugerament millor que la de mesos enrere, però encara molt lluny d’arribar a un volum de reserves òptim.