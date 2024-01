Polítics, personalitats i esportistes juguen la “Champions” per Unicef

La ministra Mònica Bonell ha participat de la iniciativa solidària (ATV)

Esport i solidaritat es van donar la mà aquest dimecres al pavelló del Prat Gran d’Escaldes-Engordany, en una nova edició de la Champions for Unicef organitzada pel BC Andorra. Com és tradició, es van disputar dos partits. El primer va reunir personalitats de la vida política i cares conegudes de la societat civil. A continuació va ser el torn dels esportistes, amb la participació de residents com el tennista Albert Ramos, el pilot de MotoGP Pol Espargaró i el corredor d’ultradistància Pau Capell, entre d’altres.

Com a novetat, els jugadors del BC Andorra es van repartir entre els quatre equips. El director d’Unicef Andorra, Albert Mora, assegura que els equips portaven els noms dels seus projectes. “Hem fet 4 equips amb els noms dels nostres projectes. Afganistan, Madagascar, ciutats amigues i estem molt contents”. No ha faltat l’ambient de festa a la grada ni tampoc a la pista. La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, va explicar que van deixar de banda els colors polítics. “Deixant el joc polític al marge, avui els que estem en aquest joc juguem a bàsquet o intentem fer veure que juguem a bàsquet”.

Tant el president del club, Gorka Aixàs, com el capità de l’equip, Nacho Llovet celebren el caràcter festiu per una bona causa. “És una cosa molt maca per a poder-nos barrejar-nos una mica amb la societat andorrana i posar el nostre granet de sorra en aquestes causes solidàries”, deia Llovet.

Com cada any la recaptació per la venda d’entrades, a un preu de 5 euros, es destina íntegrament als projectes d’Unicef.