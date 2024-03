Obertes, a Encamp, les inscripcions per a les activitats infantils i juvenils de Pasqua

Activitat de Pasqua de 2023 (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp obre, aquest dimarts 12 de març a les 10 hores, les inscripcions per a les activitats de Pasqua 2024 de la parròquia. L’Espai Jove, l’Àrea de Jovent i el Llaç d’Animació d’Encamp i el Pas de la Casa han preparat tot un seguit d’activitats per a gaudir d’aquests dies de vacances escolars amb una temàtica concreta per a cada franja d’edat i ajudar a les famílies en la conciliació laboral durant els dies festius mitjançant un ampli ventall d’activitats de lleure, entre les quals les colònies de quatre dies a l’Alberg de la Baronia.

Totes les inscripcions es realitzaran a la recepció del Complex Esportiu d’Encamp i Centre Esportiu del Pas de la Casa o a través del web comunal comuencamp.ad





Llaç d’Animació d’Encamp (del 2 al 5 d’abril) i del Pas de la Casa (de l’1 al 5 d’abril)

Des del Departament d’Infància i Joventut s’ha dissenyat una programació plena d’activitats per a aquesta Pasqua dirigides als més petits. El servei del Llaç completarà l’oferta de temps lliure i oci per als més menuts de les dues poblacions seguint una sèrie d’activitats relacionades amb les quatre estacions envers el canvi climàtic i com frenar-lo. Resoldran aquestes activitats trobant ous de Pasqua plens d’enigmes i jocs estacionals.

L’horari d’activitats serà de les 8 a les 20 hores (Encamp) i de les 08.30 a les 20 hores (El Pas de la Casa).

Les inscripcions tenen un cost de 77,80 euros, i un 10% de descompte amb el carnet Piolet o per als usuaris dels serveis; i un 20% de descompte pel segon germà o germana. Les places són limitades i per a més informació es pot trucar al telèfon +376 728 400 o al +376 354 152, així com adreçar un correu electrònic a llac@encamp.ad

Una nova edició de les colònies de Pasqua a l’Alberg de la Baronia

Un any més, l’Alberg de la Baronia acollirà, del 2 al 5 d’abril, una estada de quatre dies on els infants, de 6 a 11 anys, de l’Àrea de Jovent es veuran sorpresos per l’encàrrec de muntar una exposició d’art egipci, l’EXPO EGIPT 2024, i per descobrir que els valuosos ous daurats de Cleòpatra han desaparegut. Amb l’ajuda de l’arqueòloga Luna Jones, han de seguir pistes i resoldre misteris per garantir el seu retorn abans de l’obertura de l’exposició, afegint emoció i intriga a aquesta inesperada missió cultural.

Les inscripcions tenen un cost de 77,80 €, amb un 10% de descompte si es disposa del carnet piolet i per als usuaris dels serveis; I un 20% de descompte pel segon germà o germana. Les places són limitades i per a més informació es pot trucar al telèfon +376 834 333 o al +376 672 499, així com adreçar un correu electrònic a areajovent@encamp.ad.

Espai Jove d’Encamp i el Pas de la Casa

Pel que fa a l’Espai Jove d’Encamp i del Pas de la Casa, els joves de 12 a 17 anys experimentaran emocions esportives amb un torneig de pàdel i bàsquet 3×3, desafiant les seves habilitats atlètiques. Descobriran la diversió del joc de pistes al llac d’Engolasters, explorant i superant reptes amb amics i amigues, i gaudiran d’una relaxant tarda al Club Energy fent bitlles, barrejant diversió i esport.

L’horari de l’Espai Jove d’Encamp i del Pas de la Casa per a aquests dies serà de 15 a 20 hores.

Les inscripcions són gratuïtes a l’Espai Jove, amb places limitades. Per a més informació poden trucar al +376 831 028 o al +376 635 400, així com enviar un correu electrònic a espaijove@encamp.ad.

També es podrà obtenir més informació als instagrams: @pijencampjoventut i @espaijoveencamp.