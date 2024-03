La Diputació de Lleida activa l’Oficina de Suport a Projectes Europeus per als ajuntaments de Lleida, Pirineu i Aran

El president de la Diputació, a la dreta, visitant l’Oficina de Suport a Projectes Europeus (Diputació de Lleida)

La Diputació de Lleida, a través del Patronat de Promoció Econòmica, posa en marxa l’Oficina de Suport a Projectes Europeus (OSPE) per a facilitar suport tècnic i administratiu als consistoris de la demarcació de Lleida, Pirineu i Aran, i especialment als de menys de 5.000 habitants en totes les etapes del cicle dels projectes amb finançament europeu, des de la identificació d’oportunitats de finançament fins a l’execució i justificació.

Per tal de portar a terme aquest servei, que serà presentat a les alcaldies en un acte públic previst durant la Fira de Sant Josep de Mollerussa, el Patronat de Promoció Econòmica ha incorporat quatre tècnics que treballaran amb el suport extern d’una assessoria jurídica. El president de la Diputació, Joan Talarn, acompanyat del vicepresident de Planificació i Cooperació Municipal, Agustí Jiménez, i del vicepresident del Patronat, Jordi Verdú, ha visitat aquest dilluns l’espai en el qual s’ha instal·lat l’OSPE, dins les dependències del mateix Patronat de Promoció Econòmica.

Joan Talarn ha animat els tècnics a “tenir sempre present que hem de poder assessorar els ajuntaments de les possibilitats reals que tenen d’assumir les obligacions que comporten els finançaments europeus i, alhora, fer viable en la mesura del possible que un projecte municipal pugui arribar amb garanties a convertir-se en un servei a la ciutadania”.

L’OSPE durà a terme la seva tasca de suport de manera transversal per a tots els projectes amb finançament europeu que té actualment aprovats la Diputació, 4 projectes Next Generation i 1 Life, així com qualsevol altre que pugui ser aprovat durant la vida de l’Oficina, tal com ha explicat el director del Patronat de Promoció Econòmica, Ramon Boixadera.

El vicepresident Agustí Jiménez ha destacat que “és important aquest suport als ajuntaments més petits, que són els que menys recursos tenen al seu abast per a accedir a ajuts que complementin els que ja reben de la pròpia Diputació”.

Segons ha explicat el vicepresident del Patronat, Jordi Verdú, “quan l’Oficina estigui rodada podrem fer el rastreig de convocatòries i programes de finançament europeu existents, però abans estem creant una base de dades que inclogui tots els projectes aprovats a la demarcació, per tal tenir una visió global de captació de fons al nostre territori”.