Oberta la frontera amb França per als vehicles lleugers

El Pas de la Casa, en una imatge d’arxiu, des d’una càmera del Mobilitat del Govern (Mobilitat)

De bon matí d’aquest dimarts, 24 de desembre, França ha reobert la frontera d’accés amb Andorra via el Pas de la Casa. Això sí, de moment, únicament s’admet el pas a vehicles lleugers. Val a recordar que la carretera ha estat tancada des del passat diumenge, a les 17 hores. Com s’ha dit en anteriors ocasions, aquest tipus de tancament -malgrat es fa per seguretat- no satisfà precisament als comerciants del Pas ja que veuen reduïdes les seves vendes.

Ara, tot dependrà de la situació meteorològica poder determinar si, finalment, també s’obre la carretera als camions i autocars de més de 19 tones. Tot apunta que se’ls podria donar pas a partir de les 15 hores.