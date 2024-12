El Parc Natural de l’Alt Pirineu ampliarà la seva seu, a Llavorsí

Vista exterior de l’immoble (Govern.cat)

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya ha adquirit un local a Llavorsí (Pallars Sobirà) per a ampliar la seu del Parc Natural de l’Alt Pirineu. L’immoble, conegut com a edifici Biuse, està a 12 metres del Paller d’Antonet, l’actual seu del Parc, i té diversos accessos a dos carrers. Com que es troba al costat de la carretera principal i disposa d’un espai comú peatonal ampli al centre del poble, és molt accessible, sobretot per a les persones amb mobilitat reduïda (PMR).

El Paller d’Antonet, del segle XVIII i utilitzat com a antic habitatge, i després com a quadra de bestiar i paller agrícola, es va rehabilitar l’any 2007 per a acollir la seu de gestió del Parc, però ha quedat petit per a les funcions actuals. Té una planta baixa, un petit soterrani, una planta alta i un altell, amb una superfície total de 371 m2, però ni l’altell ni el soterrani són accessibles per a PMR, motiu pel qual no es consideren espais operatius.

Actualment hi treballen 15 persones que conformen l’equip de gestió del Parc, l’equip tècnic de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars i l’equip tècnic de la Regió Alpina del Servei de Fauna i Flora, amb funcions de gestió, seguiment i prevenció de danys de grans carnívors als Pirineus. A més, la sala d’actes de la planta baixa té una capacitat de 30 places i no permet encabir la totalitat dels membres de la Junta Rectora del Parc Natural, formada per 38 membres, que s’han de reunir en instal·lacions municipals.

L’alt sostre de la nova edificació permet construir un terra de separació formant una planta baixa i una planta alta sota coberta, amb una superfície útil d’uns 350 m2. La zona inferior podrà acollir un centre de recepció i informació amb accés al carrer a peu pla, amb un espai ampli per a rebre els visitants, encabir-hi expositors amb material de difusió i un espai de botiga de publicacions i articles del Parc. La resta de la planta baixa es pot destinar a altres usos, com un centre d’interpretació del Parc, amb un espai d’exposició fixe per a mostrar els valors naturals i culturals objecte de conservació, explicar la seva gestió i realitzar educació ambiental per a ajudar a conservar-lo, així com un espai destinat a exposicions temporals. La nova sala d’actes permetrà realitzar-hi altres activitats, com xerrades, jornades i projeccions vinculades al Parc i els seus valors.

La previsió és que aquest any 2025 es redacti el projecte d’obra i museïtzació, i el 2026 es licitin les obres.