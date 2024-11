Dissabte vinent tindrà lloc el darrer concert familiar de la temporada 2024 de la Fundació ONCA

Les entrades per a l’espectacle ja són a la venda (Fundació ONCA)

La Fundació ONCA tancarà el projecte educatiu 2024 amb l’espectacle Madame Lumière de la companyia La Menuda produccions. Un projecte que té com a objectiu formar els més petits en el món musical i fer viure la música en família. L’espectacle familiar se celebrarà el dissabte, 30 de novembre, a la sala Prat del Roure d’Escaldes-Engordany. La companyia durà a terme dos passis, a les 11 hores i a les 12 hores.

Madame Lumiere està recomanat per a infants de 0 a 3 anys i té una durada de 40 minuts. Les entrades es poden obtenir a través del web www.onca.ad, a un preu de 3 euros per persona, excepte per als infants menors d’un any, que és gratuït.

Segons Faló Garcia, responsable de la companyia, “Madame Lumière és un espectacle pluridisciplinari (música, dansa, escena i llum) que aboca l’espectador, a través d’aquest viatge oníric, a emocionar-se a partir de la poesia visual emmarcada amb un deliciós ambient sonor que fuig de l’infantilització de la música”.





Sinopsi

El crepuscle amb els darrers rajos de llum del dia entra al teatre. Entre la foscor i els colors rogencs, ataronjats i blaus, aniran apareixent grills i melodies clàssiques que donaran la benvinguda a la nit. Els estels picaran l’ullet i els llums càlids de les llars s’obriran, mentre els més menuts de casa, a ritme d’una subtil melodia, tancaran els ulls entrant en un son dolç i profund.

És en aquest moment quan arriba Madame Lumière que s’encarregarà de donar vida als somnis al llarg de tota la nit: somnis en mars profunds, somnis d’infantesa, somnis en carpes de circ… i, fins i tot, algun malson. La nit envoltada d’un espai sonor i d’una delicada banda sonora interpretada amb una exquisida excel·lència, arribarà a l’albada, l’hora de despertar i gaudir del record dels somnis viscuts durant aquesta bonica nit”.

En aquesta ocasió, la Fundació ONCA compta amb la col·laboració del Comú d’Escaldes-Engordany.





L’equip del muntatge

Direcció artística: Faló Garcia i Pellejà

Dramatúrgia: Aina Sánchez Cuscó

Direcció escènica: Anna Castells

Direcció Musical Maria Cruz

Escenografia: Fanny Espinet i David Fauchs

Vídeos: Albert Blanch

Disseny de llums: Albert Mosoll

Vestuari: Sílvia Jou

Faló Garcia i Pellejà: vigilant de la nit (veu i guitarra)

Aina Sánchez: Madame Lumière (actriu i cantant)

Jana Noguera: Layla (actriu i ballarina)

Nina Sunyer: viola

Maria Cruz: piano, saxo i veu

Edgar Casellas: violoncel

Xevi Puig “Quiño”: percussió i veu