El Consell General torna a Meritxell en els 150 anys de la proclamació de la patrona

El síndic, Carles Enseñat, a la sala del Consell General, a Meritxell (Consell General)

La celebració del Dia de Meritxell, enguany, té una connotació especial i és que es commemoren 150 anys des que el Consell General va proclamar a la Mare de Déu de Meritxell patrona de les Valls d’Andorra. La proclamació va tenir lloc el 24 d’octubre de 1873, recollint d’aquesta manera un sentiment majoritari de la població andorrana que ja feia segles que sentia a Meritxell com la seva patrona.

Per aquest motiu, el tradicional discurs que el síndic general pronuncia davant de les autoritats el Dia de Meritxell tindrà lloc aquest divendres al matí a la sala del Consell General al Santuari de Meritxell, la tercera seu parlamentària després del nou edifici del Consell General i la Casa de la Vall.

Fins a la ratificació de la Constitució, l’any 1993, el Consell General celebrava sessions tradicionals en aquesta sala, una d’elles la primera del nou curs polític. Des de llavors només ha tingut lloc una sessió ordinària a Meritxell, el 8 de setembre de 2001.

Tal com ha explicat, Carles Ensenyat, síndic general, el motiu del retorn s’ha d’emmarcar en la celebració d’un dia tan especial per a tots els residents al Principat d’Andorra, incidint en el fet que l’acte d’aquest divendres no és una sessió de Consell General sinó el tradicional discurs del síndic.

Ensenyat ha avançat que la voluntat del Consell General, en el marc del programa Consell Obert, preveu obrir la seu parlamentària de Meritxell a la ciutadania, especialment als escolars que podrien fer visites i tallers a partir de l’estiu vinent.