Nova quota general de 250 autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi

S’aprova, per part de l’Executiu andorrà, el Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi, que contempla un total de 250 permisos. El Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi estableix que d’aquests 250 permisos aprovats, 50 queden reservats per a professionals liberals i 200 són per a altres supòsits de residència i treball per compte propi.

A data d’avui, gairebé s’han exhaurit totes les autoritzacions previstes en la darrera convocatòria de l’agost del 2022. El nombre global d’autoritzacions de residència i treball per compte propi que es podien lliurar també era de 250, repartides en 50 autoritzacions per a professionals liberals i 200 autoritzacions per als altres supòsits.

En concret, actualment, s’han exhaurit un total de 217 autoritzacions del contingent global de la quota, repartides en 21 autoritzacions per a professionals liberals i 196 autoritzacions per als altres supòsits de residència i treball per compte propi.