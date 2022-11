La Covid torna a treure el nas

Sense que encara hi hagi grans motius d’alarma, sí que és veritat que les darreres setmanes s’ha constatat un increment de contagis i, en paraules del ministre de Salut, Albert Font, un “degoteig de defuncions”. Durant l’estiu no s’han registrat morts per Covid a Andorra, almenys, que hagin estat notificades. Per contra, els darrers dies, s’ha informat de persones que estan ingressades a planta i a l’UCI de l’hospital i, també, d’alguna que altra defunció.

Salut recomana l’ús de mascareta en els llocs amb aglomeracions de persones

En la seva compareixença d’aquest dimecres, el ministre de Salut, Albert Font, sense crear alarmar, sí que ha emfatitzat en la necessitat de ser curosos en les mesures de seguretat per a evitar contagis. En aquest sentit ha aconsellat de portar sempre “la mascareta a la butxaca” i utilitzar-la en llocs molt concorreguts com, per exemple, el transport públic i indrets amb aglomeracions.

La Covid i la grip

Albert Font, ha exposat que l’arribada del fred comportarà un augment dels casos de COVID. Per aquest motiu des de Salut es recomana la vacunació, especialment a les persones més vulnerables o amb immunodepressió. Per a rebre la tercera o quarta dosi –en aquest darrer cas, cal ser major de 60 anys– s’ha de concertar cita a través del telèfon 821955 i se’ls administrarà la nova vacuna bivalent.

El ministeri també recomana l’ús de la mascareta de protecció quan s’accedeixi a espais amb aglomeració de persones, com per exemple el transport públic. Les mesures establertes actualment com a mesura preventiva es tornen a prorrogar una setmana més sense canvis.

El ministre també ha recordat que l’hivern també implica un augment important dels casos de grip, i ha recordat que les persones que conformen els grups de risc també poden rebre aquesta vacuna de manera gratuïta.

Finalment, pel que fa a les vacunes administrades, des de l’inici del Pla s’han inoculat 160.336 vaccins per a fer front al coronavirus SARS-CoV-2 (58.184 primeres dosis, 57.559 segones, 43.041 terceres i 1.552 quartes dosis).