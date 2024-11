Nova edició de la Fira Consciencia’t a la Seu d’Urgell

Cartell de la Fira Consciencia’t a la Seu d’Urgell

La Sala de Sant Domènec de la Seu d’Urgell acollirà aquest dissabte i diumenge, 9 i 10 de novembre, una nova edició de la Fira Consciencia’t, impulsada per la Unió de Botiguers de la Seu (UBSU). L’esdeveniment serveix per a donar a conèixer de manera unificada tota l’oferta existent a l’Alt Urgell i al Pirineu pel que fa teràpies complementàries, esoterisme i salut vinculada al benestar personal.

Al llarg de les dues jornades, la fira es podrà visitar tot el dia: dissabte, de les 11 del matí a les 8 del vespre; i diumenge, de les 10 del matí a les 8 del vespre. Hi tindran estand diversos establiments comercials de la Seu, que explicaran als assistents tots els productes i serveis que ofereixen relacionats amb aquest àmbit. Aquests espais es complementaran amb un ampli ventall de tallers, conferències i tractaments, a més de la venda directa dels productes.

Des de l’UBSU expliquen que la Fira Consciencia’t vol ser un any més “una trobada única per a descobrir nous camins cap al benestar i l’equilibri”. Entre les empreses, comerços i professionals que han confirmat que hi seran presents hi ha el Centre Esportiu Esquitx, Avalon (Núria Capdevila), Heura Perruqueria i Estètica, Llumor, FBF Coach Emocional, El Romerito Verde, Aromes del Baridà, Empanadas La Seu, Capicua, Argemis, Geobiosalut, Neus Joangran, Olga Domingo i Bruno Clement.