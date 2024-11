Afers Exteriors atorga els ajuts a les entitats andorranes que impulsen projectes de cooperació internacional

Unes mans unides en símbol de solidaritat i cooperació (freepik)

La solidaritat internacional és un eix essencial de la política andorrana de cooperació al desenvolupament, que es materialitza a través del suport a les diferents organitzacions i projectes andorrans. És per aquest motiu que el Govern ha donat llum verda a l’atorgament de les subvencions a les entitats cíviques andorranes i als altres actors que presentin projectes i programes de cooperació internacional al desenvolupament per un import total de 249.221,71 euros.

Enguany s’han presentat un total de 7 projectes, tres més que l’any passat, i tots han estat avaluats de forma positiva, ja que tots reuneixen els requisits del Pla rector de la cooperació internacional al desenvolupament sostenible 2024 aprovat pel Govern.

El suport s’ha atorgat als projectes presentats per Cooperand amb Llatinoamèrica –per un import de 45.000 euros–, Creu Roja Andorrana, Fundació Ibo-Àfrica, Daktari –per un import nominal de 40.000 euros–, Aigua de Coco –per un import de 37.600 euros–, Mans Unides –per un import de 28.000 euros– i Càritas Andorrana – per un import de 18.621,71 euros.

Entrant al detall, el projecte impulsat per Cooperand amb Llatinoamèrica està destinat a impulsar la cooperació que té l’entitat amb el projecte el Don Bosco a Santa Cruz de la Sierra, a Bolívia. La iniciativa promou el desenvolupament d’un pla d’actuació a llarg termini que treballa per la prevenció de l’embaràs en menors de 10 a 17 anys i en greu risc d’exclusió social que pateix la població menor en situació d’extrema pobresa, a través de mesures de formació. L’objectiu principal del projecte és reduir el nombre d’embarassos en nenes menors i incrementar el nivell d’informació a menors, pares de família i docents respecte a aquest problema mitjançant eines sobre les relacions afectives, l’educació sexual, les habilitats socials i abordar el problema estructural.

Per la seva part, la Creu Roja Andorrana ha presentat el projecte per a protegir i enfortir la resiliència socioeconòmica de les persones més vulnerables, en particular les dones i els nens desplaçats afectats per la crisi de seguretat a Ziniare (regió de Plateau Central). La voluntat és dotar d’eines i recursos (tant material com formatius) a les persones desplaçades internament i a la població que les acull a la zona d’intervenció.

La Fundació Ibo-Àfrica ha rebut l’ajut per a la iniciativa que pretén crear espais segurs per als nens i nenes vulnerables de l’illa d’Ibo a fi d’afavorir-ne el desenvolupament, millorar la resiliència i les oportunitats. Per això, es presenta un programa d’educació no formal, la finalitat del qual és que els infants reforcin i desenvolupin les competències bàsiques per a completar el cicle educatiu obligatori, puguin accedir a una educació superior i en el procés adquireixin els coneixements necessaris per a promoure una societat justa, sostenible i basada en el respecte dels drets humans.

Daktari ha presentat un projecte per a impulsar la construcció d’un centre d’interpretació, envasat i venda de la mel produïda per l’Associació d’apicultors LAKASUBA, a la regió de Kikorongo, Kasese District, d’Uganda. Es vol refermar així l’apicultura com a activitat econòmica alternativa per a millorar els mitjans de vida dels membres de les comunitats que viuen al Parc Nacional de Queen Elizabeth i els seus voltants, alhora que es contribueix a la gestió d’aquesta zona protegida mitjançant la millora de la conservació basada en la comunitat. S’ajudarà així a introduir una font alternativa d’ingressos per a les dones, joves i altres grups de població vulnerable de les comunitats.

Un altre projecte que ha rebut subvenció ha estat presentat per Aigua de Coco per a impulsar un programa de protecció infantil, especialment nenes, enfront de l’increment de la vulneració de drets a la regió de Tulear (Madagascar). La idea és garantir la defensa i protecció dels drets dels menors enfront dels diversos tipus de maltractament infantil en els Districtes I i II de Tuléar. Es pretén enfortir el sistema de protecció d’acollida i tractament de les víctimes de maltractament infantil i les seves famílies, a través de la creació d’una estructura que afavoreixi l’expressió dels menors i les seves famílies, denominat Centre d’atenció psicosocial. En coordinació amb aquest centre, es crearà un servei d’acompanyament jurídic que faci costat als i les menors i les seves famílies en els processos judicials i administratius.

Mans Unides ha obtingut la subvenció per a impulsar un punt de valorització de residus al Centre Medical Catholique de Nkolondom. El projecte està vinculat amb la subvenció que es va atorgar el 2020 i que va permetre impulsar l’hospital que hi ha ara a la zona.

Finalment, Caritas Andorrana ha obtingut l’ajut per a impulsar la construcció d’un centre d’acompanyament a persones amb problemes d’addiccions a la zona rural de Quiba, Ciutat Bolívar, a Bogotà. El centre disposarà de amb dormitoris, cuina, banys i saló d’ús múltiple per a l’acollida de persones amb consums problemàtics i/o addiccions que volen canviar de vida, recuperar-se de les seves addiccions i reintegrar-se a la societat. Una de les idees d’aquesta construcció és integrar i fer partícips en la construcció del centre a les persones en el procés de recuperació de les addiccions i en l’etapa de reinserció laboral.