El videoclip de Davih Leal ja és a plataformes i xarxes socials

Des d’aquest divendres ja es pot trobar a totes les plataformes i xarxes socials el videoclip de l’andorrà, Davih Leal. El músic, en el decurs d’una gala amb finalitat benèfica va presentar dijous el seu primer treball titulat “Yo no soy de ti”, un viatge de la foscor a la llum, un missatge de resiliència, apoderament i autodescobriment”. En paraules de Leal, “Yo no soy de ti”, és “una cançó per a guarir ferides i alliberar-nos d’allò que ens atrapa. Un himne per als qui lluitem per a recuperar la nostra vida, la nostra individualitat i, així, poder acostar-nos una mica més a la felicitat”.

Una part dels diners recaptats a les plataformes d’streaming es destinarà al projecte humanitari Kids of Kibera, una casa d’acollida per a nens i nenes que malviuen al barri de Kibera, a Nairobi, el major suburbi d’Àfrica. Aquest projecte solidari està impulsat per l’actriu del Principat, Marina Gatell, que va ser l’encarregada de presentar l’acte d’aquest dijous. A més de familiars i amics, a la presentació del videoclip i de la finalitat solidària del projecte, també hi va assistir la ministra de Cultura, Mònica Bonell, i el director de promoció cultural, Joan Marc Joval.

Tercera per l’esquerra, la ministra de Cultura, durant la presentació del videoclip de Davih Leal. Foto: Cedida

Davih Leal assenyala que la cançó va sorgir en un centre, en el qual s’estava curant d’uns problemes persones. Uns problemes que van trigar set mesos en poder ser superats. Un temps que va servir per a que Leal es pogués conèixer millor com a persona. “Assumeixo que el perdó als altres i a mi mateix sana i ens fa una mica més lliures per a donar la nostra millor versió.

Tot i que mai s’hi havia dedicat a nivell professional, Leal va descobrir durant la seva estada al centre que la música li permetia expressar-se i compartir emocions. Allà, va coincidir amb el productor Javier Pacali i, entre els dos, va sorgir la idea de crear una cançó que els ajudés a rebutjar allò que els impedia ser ells mateixos. “Un himne d’alliberament emocional per a deixar enrere una cosa que ens ha deixat més patiment que felicitat”.

A la dreta, Davih Leal en la presentació del seu videoclip. Foto: Cedida

Pel que fa a Marina Gatell, l’andorrana regenta Kids of Ribera, una petita casa d’acollida que té cura dels infants que provenen dels carrers de Kibera, a Kènia. 120 milions de nens i nenes viuen al carrer arreu del món, d’aquests, 300.000 són a Kibera.