Nou examen per al BC Andorra, ara a la pista del Força Lleida

Partit entre el BC Andorra i el Força Lleida de Lliga Catalana LEB Or (BC Andorra)

Pot semblar molt repetitiu, cada setmana, quan es parla d’exàmens, prova de foc, compromís complicat… Però aquesta és la realitat que està vivint i, sobretot, que li quedarà per viure al BC Andorra en el que li resta de temporada. El fet d’haver de mantenir el liderat a cada jornada és una responsabilitat que es porta a la “motxilla”. Fins a la data, l’equip està suportant força bé la pressió i és el primer classificat de la LEB Or per mèrits propis..

Una altra realitat, perquè s’està comprovant durant la competició, és que no hi ha rival fàcil. Tota una colla de conjunts que aspiren -com els tricolors- ha pujar de categoria han encaixat alguna derrota davant de formacions, a priori, assequibles. En el cas dels de Natxo Lezcano, també hi ha hagut encontres que han començat amb angunies, patint, però que al final han tingut la capacitat de redreçar.

Doncs, una de les proves de foc que té en l’horitzó més immediat el BC Andorra, serà la d’aquest divendres, 24 de març, a la complicada pista del Força Lleida (21.15 hores). Els de la Terra Ferma porten uns dies de sortides i de noves incorporacions, així que és un enigma com respondran davant dels canvis soferts. Sigui com sigui, els de Barris Nord són un equip amb una gran qualitat. Actualment, el Lleida és el 6è classificat amb 16 victòries i 8 derrotes.

El BC Andorra arriba a la cita amb una ratxa impecable, encadenant 9 triomfs consecutius. Una fita que només el Corunya pot igualar perquè ja són 8 els partits seguits que no perd. Però, tornant als lleidatans, molts encara recorden que van ser els botxins dels tricolors a la Lliga Nacional Catalana de la LEB Or. També és veritat que, des de llavors, hi ha coses que han canviat.