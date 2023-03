El Govern i Sant Julià impulsen un nou carril bici segregat entre Les Arades i la Margineda

La ministra Calvó, el ministre Filloy i el cònsol lauredià Majoral (SFGA)

El ministre de Territori i Habitatge en funcions, Víctor Filloy, i la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat en funcions, Silvia Calvó, han signat aquest dijous a la tarda un conveni de col·laboració amb el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, per a la construcció d’un nou carril bici que uneixi la parròquia laurediana amb Andorra la Vella. Ambdues administracions busquen promoure així una mobilitat més sostenible, sense generació d’emissions de CO2, així com a la vegada poder promocionar la marca Andorra Territori Ciclista.

En aquest sentit, la ministra en funcions Silvia Calvó ha assegurat que el carril “aportarà un millor confort per a l’usuari i ajudarà a fomentar la mobilitat sostenible”, especialment a la zona de Sant Julià, Andorra la Vella i Escaldes Engordany, on hi ha el servei de bicicleta compartida Cicland”. En el mateix sentit, el cònsol major de la parròquia ha apuntat que “s’aporta un element més a la mobilitat de la parròquia, sostenible i segur”.

El pacte garanteix l’habilitació d’un carril ciclable segregat que enllaçarà la zona de Les Arades, a Sant Julià, (PK4+500), fins al Pont de la Margineda (PK 3+900), a Andorra la Vella. Pel que fa als terminis, el ministre en funcions Víctor Filloy ha destacat que “durant els propers mesos es prepararà el projecte i les obres s’iniciaran i acabaran a l’estiu”. Els treballs inclouen treure els panots actuals de la zona de la voravia i enquitranar el nou carril, que tindrà una llargada 1,5 quilòmetres, i senyalitzar-lo”.

El Govern serà l’encarregat de desenvolupar el projecte –en totes les seves fases–, així com també a efectuar la corresponent reposició del paviment quan escaigui i la senyalització del carril. Per la seva part, el comú de Sant Julià de Lòria assumirà les despeses dels enderrocs que siguin necessaris per a l’habilitació d’aquesta nova via ciclable.

El nou carril compleix amb els principis establerts en la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc), l’Estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic 2020-2050 i l’Estratègia nacional de mobilitat 2021-2050. Els textos fixen el camí que cal seguir per a assolir la neutralitat en carboni i identifiquen la mobilitat com un aspecte clau per a assolir aquest objectiu. Així mateix, la Litecc ja estableix que cal donar prioritat als desplaçaments sense emissions.