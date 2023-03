ACCIÓ implementarà l’educació obligatòria fins als 18 anys amb plans formatius

La candidata a cap de Govern d’ACCIÓ, Judith Pallarés (ACCIÓ)

La bona formació de l’alumnat és bàsica per a, posteriorment, poder accedir o bé a estudis superiors o bé al mercat laboral. En aquest sentit, i per a aquells joves que no volen accedir al batxillerat, des d’ACCIÓ es proposa un seguit de plans formatius que permetin que puguin continuar estudiant fins als 18 anys.

La candidata a Cap de Govern d’ACCIÓ, Judith Pallarés, ha explicat que actualment “el forat entre els 16 i 18 anys és molt complicat en el mercat laboral, per això cal un suport de formació que acompanyi al jovent fins als 18 anys”. Pallarés ha detallat que aquest interval de temps de dos anys es podria complementar amb plans formatius que comptessin amb la col·laboració de les empreses, “per tal que l’alumnat arribi amb la formació necessària al mercat laboral”. Un altre dels objectius d’ACCIÓ és que els alumnes que optin per cursar el batxillerat, disposin del nivell C1 d’anglès en finalitzar aquesta etapa.

D’altra banda, des d’ACCIÓ es millorarà el sistema de beques de l’ensenyament superior perquè aquestes no es concedeixin anys després que els alumnes hagin iniciat aquesta etapa. Pallarés ha assegurat que “hem de reduir terminis perquè aquestes beques siguin una ajuda real per a les famílies que fan un esforç econòmic molt important els primers anys d’estudis superiors dels seus fills, uns estudis que sovint es fan fora del país”.

Per últim, ACCIÓ també millorarà el servei de menjador escolar perquè no sigui una càrrega extra per a les famílies que tenen fills amb intoleràncies alimentàries, establint una quota única per a tots els usuaris.





ACCIÓ + Independents La Massana millorarà els accessos per carretera a l’estació de Pal

L’estació de Pal és un dels pals de paller de l’activitat econòmica de la Massana tant a l’hivern com a l’estiu. Tot i que molts dels usuaris de l’estació ho fan a través del telecabina que surt de la Massana, són milers de persones les que continuen arribant a Pal per carretera, sigui amb vehicle particular o amb autobusos.

Per això, des d’ACCIÓ + Independents La Massana “millorarem els accessos a l’estació Pal amb l’arranjament d’unes corbes molt tancades que comporten un grau de perillositat elevat, sobretot per als autobusos” ha exposat Josep Fusté. El cap de llista de la candidatura ha vinculat la millora dels accessos “a la promoció del ciclisme que fa temps que està duent a terme la parròquia”. I és que “per a acabar d’atraure els ciclistes, tant professionals com amateurs, cal que les carreteres tant generals com parroquials no suposin cap perill per a la pràctica d’aquest esport” ha conclós.