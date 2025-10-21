Motorista ferida en un accident a Andorra la Vella

Un accident entre un cotxe i una moto
Imatge d’arxiu d’un accident entre un cotxe i una moto (arxiu/Cletofilia)

Aquest dimarts, 21 d’octubre ha tingut lloc un accident de circulació entre una motocicleta amb matrícula andorrana i un turisme amb placa portuguesa, el qual s’ha saldat amb una persona ferida. El sinistre de trànsit s’ha registrat a primera hora de la tarda, a l’altura del número 22 del carrer Prat de la Creu, a la parròquia d’Andorra la Vella.

Segons informa el servei de Policia, a conseqüència de l’incident viari, la conductora de la moto, una dona de 37 anys, ha resultat ferida. El servei de l’ordre ha rebut l’avís alertant del succés a les 13:34 hores d’avui.

