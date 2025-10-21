El Consell General i l’UdA organitzen una segona edició del curs sobre el parlamentarisme andorrà

En el marc de l’Observatori Interdisciplinari d’Història, Ciència Política, Relacions Internacionals i Unió Europea, la Universitat d’Andorra (UdA) amb la col·laboració del Consell General oferirà, a l’inici de l’any vinent, una segona edició del programa de formació que permet conèixer la història del parlamentarisme andorrà al llarg dels últims vuit-cents anys. La primera edició del curs, que va tenir lloc a principis d’aquest any, va exhaurir totes les places.
Sota el títol “El Consell General d’Andorra: passat i present d’una institució parlamentària europea (segles XIII-XXI)”, el curs planteja una aproximació a l’evolució del Consell General des d’una perspectiva històrica, posant en relleu les seves especificitats pròpies que el fan únic en molts aspectes, però situant-les en el context de la realitat del parlamentarisme europeu.
Els objectius principals són: conèixer l’evolució històrica del Consell General d’Andorra i dels seus precedents institucionals, caracteritzar el sistema parlamentari andorrà en el context polític europeu, i aprofundir en el funcionament del Consell General d’Andorra dins del marc constitucional del Principat.
El curs s’adreça a professionals del dret i de la política, investigadors, professorat, estudiants i a totes aquelles persones interessades en la història del Principat d’Andorra. La metodologia del programa és presencial i combinarà les classes lectives que es faran al Consell General d’Andorra amb altres activitats per a ampliar els coneixements obtinguts, específicament visites guiades a les seus físiques històrica i actual del Consell General, o una taula rodona amb alguns dels protagonistes del procés constitucional. La llengua vehicular del programa és el català.
El Consell General subvenciona el cost de la matrícula als participants
El curs té una càrrega de dos crèdits europeus i consta de 24 hores lectives, distribuïdes en vuit sessions presencials que es faran a la seu del Consell General els divendres, de les 17 h a les 20 h, entre el 30 de gener i el 27 de març. El Consell General subvenciona el programa per tal d’incentivar i facilitar l’accés a la formació en aquest àmbit, restant un preu final de 90 euros a càrrec de les persones matriculades.
Les preinscripcions obertes a partir d’avui
El període de preinscripció al curs “El Consell General d’Andorra: passat i present d’una institució parlamentària europea (segles XIII-XXI)” s’ha obert aquest dimarts, 21 d’octubre, i es mantindrà obert fins al 9 de gener de 2026.
Es pot consultar el formulari d’inscripció al següent enllaç: https://ga.uda.ad/modules/preregistration/preregistration.php?plan=U5F3JCE2Z6487OHLN1A.
Més informació sobre el curs al següent enllaç: https://www.uda.ad/el-consell-general-dandorra-passat-i-present-duna-institucio-parlamentari a-europea.