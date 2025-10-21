Rècord de participació al XIX concurs d’embelliment floral d’Encamp i el Pas

By:
On:
In: Cultura i Oci
Els guardonats de l'edició d'enguany (Comú d'Encamp)
Els guardonats de l’edició d’enguany (Comú d’Encamp)

El Comú ha fet entrega aquesta tarda de dimarts dels 17 premis del XIX Concurs d’embelliment floral d’Encamp i el Pas de la Casa. La iniciativa ha comptat enguany amb un rècord de participació, ja que s’han rebut un total de 57 sol·licituds (51 a Encamp i 6 al Pas de la Casa) i s’han atorgat 4.000 euros en premis amb l’objectiu de fomentar l’embelliment floral per part de la ciutadania.

L’acte ha comptat amb la presència de la cònsol major, Laura Mas, i dels consellers Andreu Riba i Judit Torres, a més de la directora del Departament d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura, Vanessa Carrascosa, els quals han entregat les distincions als 17 guanyadors de l’edició d’aquest any. Durant l’acte, la cònsol major ha agraït la feina i la dedicació de tots els participants “per contribuir a l’embelliment de la parròquia i a impulsar-la com a vila florida” Mas ha afegit que “us convido a que ens feu arribar les vostres propostes perquè la celebració de la 20a edició, l’any vinent, sigui encara més lluïda i una bona ocasió per a reconèixer la col·laboració de tots els veïns i comerços”. 

En el concurs hi han participat comerços, empreses i residents a la parròquia, amb la condició que els balcons i les zones enjardinades es veiessin des de la via pública per tal de poder ser valorada pel jurat, que ha tingut en compte la varietat i l’estat de les flors exposades, la composició, la cura dels testos i l’adequació a l’entorn.  

El jurat ha estat constituït per la directora d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura, l’encarregat de parc i jardins, un membre de l’Associació d’Empreses d’Encamp, un membre de l’Associació de la Gent Gran d’Encamp i un tècnic de jardins. Tots ells han estudiat les propostes presentades a concurs durant els mesos de juliol i agost, fins a obtenir, mitjançant puntuació total, els diferents guanyadors en cada categoria. 



Una parròquia verda amb una aposta ferma per la iniciativa ‘Viles florides’ 

Encamp ha estat la primera parròquia d’Andorra a formar part de Viles Florides i ha estat guardonada amb 4 flors d’honor, en tres ocasions, un mèrit de tothom, ja que la participació de tots els veïns per a embellir la parròquia és un element molt valorat per part del jurat i “concursos com el d’embelliment floral demostren que la participació ciutadana és una element indispensable per a tenir un entorn embellit” en paraules del conseller d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura, Andreu Riba.  

Viles Florides és un moviment que vol mostrar i fer valdre la riquesa natural i paisatgística mitjançant el reconeixement públic de tots aquells projectes d’enjardinament, mobiliari urbà i espais lúdics que, tant en l’àmbit públic com privat, esdevinguin un exemple a seguir. És una iniciativa de la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) que promou la transformació de racons, pobles i ciutats de Catalunya i Andorra a través d’espais verds urbans i enjardinats, en el qual s’hi han sumat diverses parròquies del Principat. 



Els guanyadors del XIX Concurs d’embelliment floral 

ENCAMP 

-Categoria 1: Hotels 

Primer premi: Hotel Guillem amb 450 € 

Segon premi: La Solana Apartaments amb 300 € 



-Categoria 2: Cases unifamiliars amb jardí 

Primer premi: Maria Auxiliadora Armengol Fàbrega amb 450 € 

Segon premi: Maria Llanos Torrequebrada Encinas amb 300 €  

Segon premi: Fernanda Viana da Gama amb 300 € 

Tercer premi: Aurora Casadevall Medrano amb 200 € 



-Categoria 3: Façanes edificis 

Primer premi: Nativitat Alís Font amb 350 € 

Segon premi: Lourdes, Antoni i Josep Mas Marsenyach amb 250 € 

Tercer premi: Maria Bernabela Mañas Sánchez amb 175 € 



-Categoria 4: Balcons 

Primer premi: Maria catalina Herrero amb 250 € 

Segon premi: Mercè Rivas Duran amb 150 € 

Tercer premi: Albert Solé Fernández amb 100 € 

Quart premi: Maria Amparo Martinez Milvaques amb 75 € 



-Categoria 5: Comerços 

Primer premi: Restaurant La Cirera amb 250 € 

Segon premi : Âme du pain amb 150 € 

Tercer premi : Creavisió amb 100 € 



EL PAS DE LA CASA 

-Categoria 4: Balcons 

Segon premi: Josep Anton Valen Panillo amb 150 € 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]