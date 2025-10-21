Rècord de participació al XIX concurs d’embelliment floral d’Encamp i el Pas

El Comú ha fet entrega aquesta tarda de dimarts dels 17 premis del XIX Concurs d’embelliment floral d’Encamp i el Pas de la Casa. La iniciativa ha comptat enguany amb un rècord de participació, ja que s’han rebut un total de 57 sol·licituds (51 a Encamp i 6 al Pas de la Casa) i s’han atorgat 4.000 euros en premis amb l’objectiu de fomentar l’embelliment floral per part de la ciutadania.
L’acte ha comptat amb la presència de la cònsol major, Laura Mas, i dels consellers Andreu Riba i Judit Torres, a més de la directora del Departament d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura, Vanessa Carrascosa, els quals han entregat les distincions als 17 guanyadors de l’edició d’aquest any. Durant l’acte, la cònsol major ha agraït la feina i la dedicació de tots els participants “per contribuir a l’embelliment de la parròquia i a impulsar-la com a vila florida” Mas ha afegit que “us convido a que ens feu arribar les vostres propostes perquè la celebració de la 20a edició, l’any vinent, sigui encara més lluïda i una bona ocasió per a reconèixer la col·laboració de tots els veïns i comerços”.
En el concurs hi han participat comerços, empreses i residents a la parròquia, amb la condició que els balcons i les zones enjardinades es veiessin des de la via pública per tal de poder ser valorada pel jurat, que ha tingut en compte la varietat i l’estat de les flors exposades, la composició, la cura dels testos i l’adequació a l’entorn.
El jurat ha estat constituït per la directora d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura, l’encarregat de parc i jardins, un membre de l’Associació d’Empreses d’Encamp, un membre de l’Associació de la Gent Gran d’Encamp i un tècnic de jardins. Tots ells han estudiat les propostes presentades a concurs durant els mesos de juliol i agost, fins a obtenir, mitjançant puntuació total, els diferents guanyadors en cada categoria.
Una parròquia verda amb una aposta ferma per la iniciativa ‘Viles florides’
Encamp ha estat la primera parròquia d’Andorra a formar part de Viles Florides i ha estat guardonada amb 4 flors d’honor, en tres ocasions, un mèrit de tothom, ja que la participació de tots els veïns per a embellir la parròquia és un element molt valorat per part del jurat i “concursos com el d’embelliment floral demostren que la participació ciutadana és una element indispensable per a tenir un entorn embellit” en paraules del conseller d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura, Andreu Riba.
Viles Florides és un moviment que vol mostrar i fer valdre la riquesa natural i paisatgística mitjançant el reconeixement públic de tots aquells projectes d’enjardinament, mobiliari urbà i espais lúdics que, tant en l’àmbit públic com privat, esdevinguin un exemple a seguir. És una iniciativa de la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) que promou la transformació de racons, pobles i ciutats de Catalunya i Andorra a través d’espais verds urbans i enjardinats, en el qual s’hi han sumat diverses parròquies del Principat.
Els guanyadors del XIX Concurs d’embelliment floral
ENCAMP
-Categoria 1: Hotels
Primer premi: Hotel Guillem amb 450 €
Segon premi: La Solana Apartaments amb 300 €
-Categoria 2: Cases unifamiliars amb jardí
Primer premi: Maria Auxiliadora Armengol Fàbrega amb 450 €
Segon premi: Maria Llanos Torrequebrada Encinas amb 300 €
Segon premi: Fernanda Viana da Gama amb 300 €
Tercer premi: Aurora Casadevall Medrano amb 200 €
-Categoria 3: Façanes edificis
Primer premi: Nativitat Alís Font amb 350 €
Segon premi: Lourdes, Antoni i Josep Mas Marsenyach amb 250 €
Tercer premi: Maria Bernabela Mañas Sánchez amb 175 €
-Categoria 4: Balcons
Primer premi: Maria catalina Herrero amb 250 €
Segon premi: Mercè Rivas Duran amb 150 €
Tercer premi: Albert Solé Fernández amb 100 €
Quart premi: Maria Amparo Martinez Milvaques amb 75 €
-Categoria 5: Comerços
Primer premi: Restaurant La Cirera amb 250 €
Segon premi : Âme du pain amb 150 €
Tercer premi : Creavisió amb 100 €
EL PAS DE LA CASA
-Categoria 4: Balcons
Segon premi: Josep Anton Valen Panillo amb 150 €