Mor un home en un accident de parapent a Tremp (Pallars Jussà)

Els Bombers de la Generalitat van rebre, a les 13.20 hores d’aquest dimecres, l’avís d’un accident de parapent a la zona de Palau de Noguera, al terme municipal de Tremp (Pallars Jussà). Immediatament es van activar tres dotacions de Bombers, dels parcs de Tremp i Sort, que han fet recerca per la zona, l’han localitzat ferit de gravetat i han iniciat una primera atenció sanitària fins a l’arribada de les dues dotacions del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) activades.
Finalment, l’home, de 63 anys i nacionalitat britànica, va perdre la vida. Els Mossos d’Esquadra, per la seva banda, van treballar amb cinc patrulles, de les unitats de Seguretat Ciutadana i Investigació.