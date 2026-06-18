Detingudes tres persones a la Duana de la Farga de Moles enxampats amb perfums, bosses de mà i ulleres de sol que havien sostret a Andorra

Fa uns dies, efectius de la Guàrdia Civil, en el marc d’un control fiscal realitzat a la Duana de la Farga de Moles, van procedir a la detenció de tres persones com a presumptes autors d’un delicte contra el patrimoni, imputant, a més, un d’ells, un delicte contra l’Administració de Justícia, en la seva modalitat de trencament. Els agents van intervenir en l’actuació efectes sostrets per valor de 7.769,25 euros, i els objectes van ser 60 perfums, 9 bosses/moneders i 6 ulleres Premium.
La intervenció va tenir lloc cap a les 18.00 hores, quan un vehicle amb matrícula espanyola, ocupat amb tres persones (dos homes i una dona), va accedir a la duana de la Farga de Moles, procedent d’Andorra, pel carril verd habilitat per a viatgers sense mercaderies per a declarar.
Durant l’actuació, i després d’una primera inspecció visual, els agents van observar una actitud nerviosa tant del conductor com dels ocupants, i els van preguntar repetides vegades si transportaven algun tipus de mercaderia subjecta a declaració, manifestant que no. Després d’una inspecció més minuciosa del vehicle, es van localitzar diversos objectes, entre ells, perfums, bosses de mà i ulleres de marques reconegudes, alguns dels quals encara conservaven sistemes d’alarmes de seguretat.
Després de ser preguntats sobre la procedència dels articles, els ocupants van reconèixer que el material havia estat sostret a diferents establiments comercials d’Andorra la Vella, amb la intenció de revendre’l posteriorment en territori espanyol. Un cop identificats i verificant-ne la identitat, es va comprovar, a més, que un dels homes tenia en vigor una ordre d’allunyament respecte a la seva dona, fet que va sorprendre els agents ja que l’acompanyava al vehicle.
Per aquests fets, els tres ocupants van ser detinguts com a presumptes autors d’un delicte contra el patrimoni. Així mateix, l’home sobre el qual requeia l’ordre d’allunyament se li va imputar, a més, un delicte contra l’Administració de Justícia, en la modalitat de trencament de condemna.
Les diligències van ser lliurades juntament amb els detinguts al Jutjat d’Instrucció número 1 de la Seu d’Urgell. Els detinguts van quedar en llibertat provisional, sent els objectes recuperats, dipositats a les dependències de la Guàrdia Civil ubicades a la Duana de la Farga de Moles a disposició de l’Autoritat Judicial.