Segueix creixent l’economia andorrana

L’economia andorrana ha enregistrat un augment en termes reals del +3,3% en el primer trimestre del 2026 respecte al mateix període de l’any anterior, establint variacions de creixement cada cop més estables. La variació intertrimestral, ha sigut del +0,7% respecte al quart trimestre del 2025. Pel que fa la variació del PIB nominal, ha esta del +6,3% per a aquest primer trimestre del 2026.
Així, en el primer trimestre, tots els sectors, experimentant taxes de creixement positives. En conseqüència, l’economia andorrana continua assolint taxes de creixement positives. Si es compara amb les economies de l’entorn, l’economia andorrana se situa per sobre de la variació de l’economia francesa (+0,9%), de la Unió Europea (+0,7%) i de l’economia espanyola (+2,7%).