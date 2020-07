Mor mossèn Manel Pal, sacerdot i poeta

Mossèn Manel Pal Casanovas ha mort aquest diumenge als 88 anys. El sacerdot i poeta havia esdevingut un dels religiosos més coneguts i apreciats del Bisbat d’Urgell, i la seva pèrdua ha generat moltes mostres de condol tant a la Seu d’Urgell com a la resta de la diòcesi.

Nascut a Artedó l’any 1932, mossèn Pal va ser ordenat al 1956. Al llarg de la seva trajectòria a l’Església havia fet diverses tasques en diferents parròquies del territori diocesà d’Urgell. A banda d’aquesta faceta, també va ser conegut com a poeta. En aquest àmbit va publicar ‘Llavors de llum. Invitació a la joia’ i va ser inclòs a l’antologia ‘La fe de cent poetes catalans’.

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, ha lamentat la mort de mossèn Manel Pal i ha afirmat que “la Seu perd un referent”. De la seva part, des de Castellciutat, Miquel Parra ha recordat que el prevere va “deixar petjada“ en la seva etapa com a mossèn del poble, on també era una persona molt estimada. Parra també n’ha esmentat que “tenia temps per tots“ i en recorda les xerrades sobre temes diversos al grup del Cau de Castellciutat. D’altres veïns de la comarca també n’han esmentat la seva humanitat.

La missa funeral pef mossèn Manel Pal és aquest dilluns a les 11 del matí a la Catedral de Santa Maria d’Urgell. La sala de vetlla és al tanatori Les Magnòlies. S’ha obert una pàgina virtual de condolències al web vrdo.es/9fm8394 .