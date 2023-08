Mor el propietari de la Bruixa d’Or de Sort

Xavier Gabriel mostrant un dels molts números premiats que va vendre

Xavier Gabriel es va fer molt famós per la gran quantitat de premis que va repartir a la seva administració de loteries, la Bruixa d’Or, de Sort. Quants més premis repartia, més dècims venia, sent l’establiment espanyol que més despatxava. Així, va aconseguir fer una gran fortuna que el va acabar convertint en un personatge excèntric.

Gabriel ha mort aquest dissabte a l’edat de 66 anys. De moment no han transcendit les causes. Ell va ser el precursor de la venda de loteria per Internet i, com a dada, va aconseguir guanyar 60 milions d’euros per sorteig. Polifacètic per tots costats, també va introduir la pràctica del ràfting al territori, va fer incursions com a escriptor i va manifestar la seva voluntat de poder viatjar a la Lluna.