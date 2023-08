Restauració d’un retaule d’interès a Palau de Noguera

Retaule restaurant a l’església de Palau de Noguera (Bisbat d’Urgell)

Recentment, a l’església de Sant Joan Baptista de Palau de Noguera, al Pallars Jussà (Bisbat d’Urgell) ha tingut lloc la presentació de la restauració d’un dels 7 retaules que conformen l’església, amb la presència del rector i rrxiprest, Mn. Alfons Velásquez. La restauració l’han realitzat els tècnics de l’Escola Superior de Conservació i de Restauració de Béns Culturals de Catalunya i ha estat possible gràcies al suport de l’Associació Palatium, que vetlla per la conservació i divulgació del patrimonim i ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Tremp, del Consell Comarcal del Pallars Jussà i del Bisbat d’Urgell.

Un poble petit com Palau sobta que tingui una església d’aquestes característiques. L’explicació és per què ja des d’època comtal, al segle XII, Palau va ser donat a l’Orde religioso-militar de sant Joan de Jerusalem. Al segle XV ja s’hi va fundar un Priorat on habitaven el prior i diversos frares i l’Orde en rebia rendes dels seus habitants. Un segle mes tard l’església va obtenir les relíquies de sant Zenó procedents de Roma, convertint-se en centre de peregrinació.

A finals de 1760 es va construir el temple actual. A l’església hi ha set retaules, un a l’altar major i sis laterals, un d’ells datat a 1699, que és el que s’ha restaurat. Alguns mestres que treballaven per l’Orde de Malta, van treballar a l’església de Palau, mestres com Francesc Tramulles.

A diferència de la gran majoria de temples catalans, aquest, no va ser cremat l’any 1936 i, per tant, conserva intacte bona part del patrimoni artístic de l’interior, concretament el conjunt dels set retaules barrocs. És un exemple excepcional en el context del barroc català digne de ser restaurat i conservat.