Mor el motorista ferit, diumenge, en una col·lisió amb un turisme a l’N-145, a la Seu

El Servei Català de Trànsit informa que ahir diumenge, a la tarda, es va registrar un sinistre viari mortal al punt quilomètric 0,7 de l’N-145, a la Seu d’Urgell. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 19.28 h. Per causes que encara s’estan investigant, es va produir una col·lisió frontal entre una motocicleta i un turisme. A conseqüència de l’accident de trànsit, el motorista va resultar ferit crític i va ser traslladat a l’Hospital de la Seu d’Urgell, on posteriorment va morir. Es tracta de A.G.B., de 51 anys i veí de Barcelona. Els cinc ocupants del turisme van resultar il·lesos.
Arran del sinistre, s’hi van desplaçar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i una unitat terrestre i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
S’ha de recordar que el passat divendres va morir un altre motorista, també a l’Alt Urgell, en aquest cas al punt quilomètric 253 de l’N260, a Montferrer i Castellbò. El difunt era un home de 74 anys, de nacionalitat alemanya, que va perdre la vida en perdre el control de la moto i sortir-se de la via.