Més del 30% de la població ja ha rebut el vaccí contra la COVID-19

La secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, ha comparegut aquest dilluns per fer l’actualització sanitària relacionada amb la pandèmia coronavirus SARS-CoV-2. Així, ha informat que des de l’inici la xifra total de casos registrats al Principat és de 13.086 persones. Les altes se situen en 12.519 i el nombre de defuncions, en 124. Mas ha destacat que la taxa de reproducció és de 0,98, pel que es confirma “l’estabilització a la baixa dels darrers dies”.

Helena Mas també ha informat dels casos actius: actualment n’hi ha 443: 9 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 9 a l’UCI –5 d’elles requereixen ventilació mecànica–. En aquest sentit, la secretària d’Estat també ha apuntat a una lleugera disminució de la pressió hospitalària durant la darrera setmana.

En quant a les vacunes, ha informat que des de l’inici del Pla de vacunació ja s’han administrat 28.503 dosis i que hi ha 23.822 persones que han rebut, com a mínim, una dosi del vaccí, el que suposa més del 30% de la població total del país, una xifra que ha definit com a “destacable”. Així, també ha informat que la vacunació a la Plaça de Braus es tornarà a reprendre un cop arribi una nova remesa de vaccins procedent d’Espanya o França. No obstant, ha apuntat Mas, avui se segueixen administrant vacunes al Cedre –a persones que ara ja fa més de 180 dies que van passar la malaltia i que, per tant, ja poden immunitzar-se– i al Centre Penitenciari.

Justament, Mas ha fet referència a la Setmana Europea de la immunització, que avui s’inicia i celebra la 16a edició. Es tracta, ha ressaltat, d’uns dies per conscienciar sobre la importància de vacunar-se i protegir-se preventivament davant les malalties, i ha fet de nou una crida per inscriure’s al Pla de vacunació (al web www.govern.ad/vacunacio o al 775019). Actualment hi ha 39.353 persones donades d’alta a la plataforma.

Finalment, pel que fa a la població escolar, hi ha 40 aules sota vigilància activa –19 total i 21 parcial– i 29 en vigilància passiva. D’aquesta manera, baixen les classes en vigilància activa, és a dir amb alumnes aïllats a casa, respecte la darrera actualització.