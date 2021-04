Afers Socials atorga 2,88 milions en ajuts a l’habitatge de lloguer el 2021

El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, –juntament amb el director del departament d’Afers Socials, Joan Carles Villaverde– ha presentat aquest dilluns el balanç dels ajuts a l’habitatge, corresponents a la convocatòria del 2020, i que s’abonen durant el 2021. Aquest any s’han atorgat 2.886.395,76 euros, un 43,55% més que en la passada convocatòria (2.010.790,20 euros). Els mesos subvencionats són els compresos entre el gener i el desembre del 2021 (12 mesos).

En la convocatòria es va incloure com a novetat que no era motiu desfavorable superar la renda màxima de lloguer establerta a la convocatòria quan aquest sigui l’únic requisit que no es compleix. L’import de l’ajut, en aquests casos, es calcula d’acord a la renda màxima de lloguer publicada. Alhora, també s’incrementa en un 5% l’import màxim de la renda mensual del lloguer en els barems per accedir a l’ajut segons el preu del lloguer i els convivents, ampliant l’abast del programa a més ciutadania.

Així doncs, entrant a les dades concretes, Afers Socials ha rebut un total 1.778 sol·licituds, de les quals se n’han resolt favorablement 1.395. En aquest sentit, les peticions favorables representen el 78,46% de les presentades, enfront del 73,73% de la passada convocatòria, en la qual es van aprovar un total de 1.072 sol·licituds per un import de 2.010.790,20 euros.

Quant al perfil de les sol·licituds resoltes favorablement, es destaca que el 31% d’aquestes es corresponen a famílies monoparentals, el 20% a persones grans i el 7% a joves. Per parròquies, el 39% són d’Andorra la Vella, el 19% d’Escaldes-Engordany i el 13% d’Encamp.

Filloy ha posat en relleu que totes aquelles persones i famílies que estan en una situació en què els seus ingressos es corresponen als requeriments dels ajuts, o que la seva situació familiar o patrimonial estigui recollida dins del programa, són persones que no estan en absolut descobertes.

Alleugeriment en els tràmits per accelerar el pagament dels ajuts a l’habitatge de lloguer el 2021

En aquest sentit, el ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut ha anunciat també que el Govern ha aprovat el Decret relatiu a l’aprovació de les mesures extraordinàries relatives als requisits d’acreditació documental dels beneficiaris de les ajudes per a l’habitatge de lloguer de l’any 2021.

Aquest Decret flexibilitza el procediment de gestió d’aquests ajuts i les persones que tinguin aprovada la sol·licitud d’ajuts a l’habitatge de lloguer de manera que s’abonarà de cop, mitjançant tramitació d’ofici, els rebuts corresponents als mesos de gener, febrer, març, abril, maig i juny del 2021

Pel que fa al pagament dels rebuts dels trimestres restants la persona beneficiària haurà de presentar la totalitat dels rebuts no reclamats conjuntament amb els rebuts del trimestre en curs.

D’altra banda, Joan Carles Villaverde ha informat que, d’acord amb els convenis signats pel Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut amb les companyies distribuïdores d’energia elèctrica –FEDA, Sercensa, Nord Andorrà i Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria–, els beneficiaris de l’ajut a l’habitatge de lloguer poden sol·licitar i obtenir la Tarifa Elèctrica Bonificada durant el període en què la prestació econòmica estigui vigent.