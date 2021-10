Més de 1.600 declaracions d’IGI de particulars

El mes de setembre de l’any passat el Govern va aprovar el reglament sobre la simplificació de les formalitats de despatx per a les mercaderies destinades a particulars, que estableix que els ciutadans que importin mercaderies hagin de satisfer l’IGI a la duana. D’aquesta manera, si el declarant no ha demanat el retorn a l’exportació, la franquícia del valor global dels béns no pot excedir els 900 euros. Si per contra s’ha beneficiat del ‘tax free‘, la franquícia és de 300 euros per als majors de quinze anys i 150 per als menors d’aquesta edat. Des de l’entrada en vigor d’aquest reglament i fins al 30 de setembre s’han registrat 1.647 declaracions per un import de 3.283.000 euros en valor de mercaderia, tal com assenyala el director de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa.

En aquest termini s’han imposat també quinze sancions per no complir amb el que estipula aquest reglament que sumen 32.832 euros. El valor de la mercaderia no declarada és de 68.894 euros, afegeix Hinojosa.

Quant a les mercaderies més declarades d’entre les importades per particulars hi ha la rellotgeria, amb un import de 850.000 euros. En segon lloc, hi ha la joieria, amb un valor de 566.000 euros i en tercer lloc, mobiliari, per valor de 400.000 euros.

Tal com destaca Hinojosa l’objectiu que es buscava s’està aconseguint i sembla que cada vegada més els ciutadans s’estan “familiaritzant o conscienciant” que han de fer aquest tràmit en introduir mercaderia al país i no es quedin només amb el pas del ‘tax–free‘. D’aquesta manera, considera que la major difusió i publicitat està fent que “cada vegada més gent s’aturi voluntàriament a declarar”.

Aquest any passat ha estat atípic i tampoc no es té “un marc de referència” per saber si la xifra obtinguda s’adiu o no amb la realitat de la mercaderia que els particulars passen per les fronteres, però Hinojosa destaca que les previsions amb què treballen és que “les xifres vagin augmentant de manera sostinguda”.

A més, el director de Tributs i Fronteres ha destacat que es continua treballant “per facilitar els procediments declaratius” facilitant que els tràmits es puguin fer de manera digital. D’aquesta manera, el que es vol és que els particulars puguin introduir les dades prèviament, fins i tot fer el prepagament, i que al pas per la duana només calgui validar el procés, tal com concreta Hinojosa, que afegeix que es voldria que aquesta possibilitat pogués estar en marxa en els mesos vinents.