Més de 1.000 joves enceten l’Spartan 2024 amb la cursa Kids més multitudinària d’Europa

Mil joves han pres part a l’Spartan Kids 2024. (A. Jaén / Spartan / Comú d’Encamp)

L’Andorra Spartan Trifecta Weekend ha donat el tret de sortida aquest matí de divendres reunint més de 1.000 infants i joves de les escoles d’Encamp que no s’han volgut perdre la cursa Kids, organitzada amb tres distàncies diferents, entre 1 i 3 quilòmetres, depenent de l’edat, i més d’una quinzena d’obstacles. D’aquesta manera, la Kids Race d’Encamp s’ha convertit en la més multitudinària feta fins al moment per Spartan a Europa en aquesta categoria.

En la inauguració del què serà un cap de setmana de pura festa esportiva han pres part els alumnes de primera i segona ensenyança dels cinc centres educatius de la parròquia, que han pogut gaudir amb companys i companyes d’una experiència única.

El conseller d’esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha remarcat que “ha estat una iniciativa molt ben rebuda per part de les escoles perquè els alumnes poguessin participar en aquest esdeveniment únic que es fa a casa seva” i n’ha agraït la seva participació i col·laboració.

Els espartans i espartanes més petits s’han dividit per grups a l’hora d’organitzar les sortides, des del parc de l’Ossa, acompanyats d’un punt d’animació i activitats per a escalfar motors. Des d’aquest punt, han hagut de donar-li la volta al parc per a enfilar els primers obstacles, al passeig de l’Alguer, en un escenari on s’han trobat elements per a arrossegar-se per sota, altres per saltar per sobre, escalar murs amb cordes o moure neumàtics, entre d’altres. Totes aquestes activitats, com ja és habitual, s’han desenvolupat sota la supervisió i ajuda dels professors i professores dels centres, que també hi han participat, i dels centenars de voluntaris i professionals de l’Spartan i del Comú d’Encamp. A més, cal destacar que els participants han rebut els ànims en tot moment de familiars, amics, veïns de la parròquia i visitants que han volgut seguir l’esdeveniment.

Un cop superats els diferents recorreguts, els infants i joves han arribat a l’aparcament de Sant Miquel, on hi ha situada l’arribada i el village de l’esdeveniment, tots amb un somriure per haver completat les proves i haver rebut així la medalla de finishers. La meteorologia ha acompanyat en tot moment, amb el sol com a protagonista, i és per això que s’ha tingut molta cura i atenció en la hidratació de tots els participants.





La competició continua durant tot el cap de setmana

L’Spartan, una competició pionera amb cronometratge i rànquing globals, té proves adaptades a tots els nivells. Després de desenvolupar-se aquest divendres la Kids Race, les competicions per a adults, amb 4.500 inscrits en total, tindran lloc durant tot el cap de setmana. Demà dissabte serà el torn de la Ultra (50 quilòmetres i 60 obstacles), la Beast (21 quilòmetres i 30 obstacles) i part de l’Sprint (5 quilòmetres i 20 obstacles). Diumenge es desenvoluparà la resta de l’Sprint, i la Super (10 quilòmetres i 25 obstacles).

Les entregues de premis es preveuen demà dissabte a les 14 h i a les 19 h i diumenge a les 14 h.





Alteració del trànsit i aparcaments durant l’Spartan

Durant l’Spartan es procedirà amb una circulació alternativa, ja que l’habitual es veurà afectada per la disposició dels obstacles de les curses, la redistribució dels aparcaments i el volum de gent que s’espera durant tot el cap de setmana.

Des d’avui divendres a les 09.15 h, la zona de l’avinguda Joan Martí, aproximadament des del Prat de Genil fins a Arínsols, s’ha convertit únicament per a vianants. Al llarg del cap de setmana hi haurà petits talls puntuals en diferents zones, segons com avanci el desenvolupament de les diferents curses. El servei de bus fa el recoregut alternativa per la CG-2, habilitant una parada provisional a la rotonda de Prat de Genil i una altra a la benzinera a peu de la carretera de l’Obac.

L’aparcament de Prat de Baró també es veurà afectat per la col·locació d’obstacles, i des del Comú s’ha habilitat un aparcament especial per l’Spartan a la carretera Vila-Beixalís, l’aparcament de les Feixes a la zona del Funicamp per a caravanes, i la resta funcionaran amb normalitat, exceptuant l’aparcament de Sant Miquel que acollirà les arribes i per tant, no estarà operatiu.