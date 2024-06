Un home, positiu per alcohol, s’enfila amb el vehicle dalt d’una rotonda a Encamp

Estampa poc habitual la viscuda a Encamp (AndorraDifusió)

Els veïns d’Encamp s’han llevat amb un tot terreny enfilat a una rotonda pròxima al Funicamp. L’hi ha deixat un home de 46 anys, que ha estat detingut posteriorment per agents del servei de Policia per conduir sota els efectes de l’alcohol i patir l’accident de circulació com salta a la vista en la imatge.

En l’incident, amb un únic vehicle implicat, el conductor ha donat positiu a la prova d’alcoholèmia amb una taxa d’1,68 grams per litre de sang. Això és el doble del que es considera penal. Tot i l’aparatositat de l’accident, i els evidents danys materials, l’home no ha resultat ferit.